Koszykówka

Zapowiedź meczu z Kingiem Szczecin

Sobota, 18 stycznia 2025 r. 10:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia źle zaczęła rok 2025 i w niedzielę przed własną publicznością będzie chciała zrehabilitować się za ostatnie wyniki, przerywając serię czterech kolejnych porażek. Wobec ostatnich słabszych wyników, tylko wygrana z ekipą z Pomorza Zachodniego, zapewni naszej drużynie awans do turnieju finałowego Pucharu Polski, bez konieczności oglądania się na wyniki pozostałych spotkań.



Cztery kolejne porażki w lidze, "Zieloni Kanonierzy" ponieśli ostatnio przed pięciu laty - w styczniu 2020 roku (z Anwilem, Astorią, Zastalem i HydroTruckiem), po których doszło do zmiany trenera - Tanego Spaseva zastąpił wówczas Wojciech Kamiński. Później cztery mecze z rzędu Legia przegrała jeszcze na przełomie września i października 2022 roku, z tym, że wtedy legioniści przegrali dwukrotnie w lidze, a także dwukrotnie w BCL (kolejno ze Śląskiem, Hapoelem Holon po dogrywce, Spójnią i Galatasaray w Stambule).



Po ostatniej porażce, w składzie Legii doszło do zmian kadrowych. Klub pożegnał się z Shawnem Jonesem (nie pojechał z drużyną już na mecz do Wrocławia), a także Jawunem Evansem. W miejsce tego pierwszego już wcześniej sprowadzono z Hiszpanii E.J.'a Onu. Evansa z kolei ma zastąpić Sam Sessoms, który dotychczas występował w ostatnim zespole francuskiej LNB Pro A, La Rochelle. Z całym zespołem Sessoms treningi rozpoczął w poniedziałek, po tym jak przeszedł w weekend testy medyczne. Bardzo możliwe, że nowy gracz rozpocznie niedzielny mecz w pierwszej piątce, choć również możliwe, że trener Skelin na początek spotkania zaplanuje jak we Wrocławiu grę na obwodzie parą Pluta - McGusty. Na pewno możemy spodziewać się lepszej dyspozycji Mate Vucicia, który we Wrocławiu zagrał po dłuższej przerwie od treningów. To samo dotyczy również Dominika Grudzińskiego.



King jako wicemistrz Polski miał zagwarantowane miejsce w fazie grupowej Basketball Champions League. W rozgrywkach tych szczecinianie wypadli jednak blado, przegrywając wszystkich 6 meczów. Mierzyli się m.in. ze znanymi legionistom - Filou Oostende, a także Unicają Malaga i Aliagą Petkimspor. Wyniki szczecinian w lidze również były dalekie od oczekiwanych. Na pewno głównym problemem Arkadiusza Miłoszewskiego, który kolejny sezon pracuje w szczecińskim klubie, była poważna kontuzja Andrzeja Mazurczaka, przez którą rozgrywający reprezentacji Polski straci obecny sezon. Dziurę próbowało załatać w różny sposób, m.in. sprowadzając Isaiaha Whiteheada, z którego zrezygnował Śląsk - ten grywał przez pewien czas na "jedynce", choć zdecydowanie lepiej czuje się jako rzucający. Tymczasowo za rozgrywanie odpowiadali także James Woodard i Przemysław Żołnierewicz. Dopiero w ostatnich dniach sprowadzono do Szczecina typowego rozgrywającego - Serba, Jovana Novaka, dzięki czemu Whitehead może znów występować na swojej optymalnej pozycji. Choć ostatnio Whitehead otrzymał atrakcyjne finansowo propozycje gry z Izraela, odrzucił oferty i zapewnił, że chce wypełnić kontrakt z Kingiem. Novak bardzo dobrze zaprezentował się w debiucie. Wcześniej występował przez półtora roku w FMP Belgrad, również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma również występy w Hiszpanii, Niemczech oraz Polsce - w sezonie 2017/18 grał w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, a dwa lata wcześniej w Turowie Zgorzelec.



Szczecinianie pomimo słabszego początku sezonu, grę w Pucharze Polski mają zagwarantowaną. W Warszawie powalczą nie tylko o dziewiątą ligową wygraną, ale i rozstawienie przed losowaniem drabinki turnieju w Sosnowcu. Obecnie King z bilansem 8-6 zajmuje piąte miejsce w tabeli. Co ciekawe, ekipa Wilków Morskich lepiej prezentuje się na wyjazdach (bilans 6-3) aniżeli przed własną publicznością.



King przed sezonem jako pierwszego obcokrajowca zakontraktował Chada Browna i jak się później okazało był to pierwszy zawodnik, który opuścił zespół. Podkoszowy nie spełnił pokładanych w nim nadziei i wrócił do Grecji. Przed rokiem występował w Apollonie Patras, teraz trafił do Peristeri. Jak przyznaje trener Miłoszewski, klub wciąż poszukuje następcy tego gracza.



Siłą drużyny ze Szczecina jest szeroki skład. Ciężar zdobywania punktów rozkłada się na wielu graczy. Dość powiedzieć, że aż sześciu zawodników (nie licząc Novaka, który zagrał na razie tylko raz) notuje ok. 10 punktów na mecz. Najlepszym strzelcem zespołu jest wspomniany wcześniej Whitehead (śr. 12.6 pkt. i 4.0 as.), którego potencjał mieliśmy okazję zobaczyć na żywo w spotkaniu o Superpuchar Polski, kiedy reprezentował jeszcze barwy WKS-u. Mocnym punktem zespołu jest Aleksander Dziewa, który po występach w Niemczech wrócił do Polski i tym razem zamiast do Wrocławia, trafił do Szczecina, gdzie zdobywa 12.5 pkt., ma 3.7 zb. i jest groźny zarówno zza łuku, jak i w "pomalowanym".



James Woodard - nominalny rzucający, który przez pewien czas próbował zastępować Mazurczaka na jedynce, zdobywa 11.9 pkt. i świetnie rzuca z dystansu (45.6% za 3). Podobnie jak niski skrzydłowy, Kassim Nicholson (śr. 11.8 pkt. i 46.9% za 3 oraz 4.9 zb.). Pierwszoplanowymi postaciami Kinga są także grający średnio powyżej 20 minut: Przemysław Żołnierewicz (śr. 10.7 pkt.), obwodowy Teyvon Myers (śr. 9.6 pkt., 4.2 as. i 40% za 3) oraz Tony Meier (śr. 7.4 pkt. i 47.1% za 3). Rotację uzupełniają Szymon Wójcik (5.4 pkt. i 2.4 zb.), Mateusz Kostrzewski (śr. 5.4 pkt.) oraz Michał Kierlewicz (śr. 4.5 min. na mecz).



Legia w minionym sezonie sześć razy mierzyła się z Kingiem, bowiem kluby rywalizowały ze sobą także w I rundzie play-off. W sezonie zasadniczym szczecinianie wygrali w Warszawie i przegrali na własnym parkiecie, z kolei w play-off wygrali 3:1. Jedyna wygrana legionistów miała miejsce w meczu numer trzy, który odbył się w hali na Bemowie 9 maja minionego roku. Legia z Kingiem rywalizowała w play-off także w sezonie 2020/21 i wówczas 3:1 zwyciężyli legioniści prowadzeni przez Wojciecha Kamińskiego. Biorąc pod uwagę mecze w Warszawie, od ostatniego awansu Legii do ekstraklasy, bilans wynosi 7:4 na korzyść Legii. Wierzymy, że w niedzielę ten będzie jeszcze bardziej korzystny dla naszego klubu i warszawski zespół zagwarantuje sobie rywalizację o krajowy puchar w Sosnowcu. W przypadku porażki z Kingiem, szanse na awans do finałów PP spadną do 36 procent - wszystko uzależnione będzie od wyników innych drużyn.



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30. Bilety na to wydarzenie kupować można TUTAJ. Kasy biletowe, przy wejściu do hali na Bemowie, będą czynne od 12:00. wtedy też uruchomiony zostanie nasz kącik dla dzieci pod główną tablicą wyników. Nieopodal niego dostępny będzie sklep z klubowymi pamiątkami - w sprzedaży m.in. koszulki meczowe, t-shirty, bluzy, szaliki, kubki, czy kalendarze. W przerwie meczu, w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO będzie można wygrać 6 tysięcy złotych. Zapraszamy na Bemowo!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-10

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,1 / 81,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,5%



Skład: Sam Sessoms, Andrzej Pluta, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 297 (śr. 21,2), Michał Kolenda 161 (11,5), Andrzej Pluta 151 (10,8), Mate Vucić 112 (9,3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta/Sam Sessoms, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić/E.J. Onu.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73).



Ostatnie mecze obu drużyn:

11.05.2024 Legia Warszawa 84:99 King Szczecin (play-off)

09.05.2024 Legia Warszawa 90:88 King Szczecin (play-off)

04.05.2024 King Szczecin 80:77 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2024 King Szczecin 85:80 Legia Warszawa (play-off)

14.04.2024 King Szczecin 84:85 Legia Warszawa

16.12.2023 Legia Warszawa 89:96 King Szczecin

11.02.2023 Legia Warszawa 77:92 King Szczecin

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 8-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,1 / 82,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 42,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,8%



Skład: Jovan Novak, Michał Kierlewicz, Andrzej Mazurczak, Antoni Majcherek (rozgrywający), Isaiah Whitehead, James Woodard, Teyvon Myers (rzucający), Przemysław Żołnierewicz, Kassim Nicholson, Tony Meier, Mateusz Kostrzewski, Szymon Wójcik (skrzydłowi), Aleksander Dziewa (środkowi).

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Najwięcej punktów: Isaiah Whitehead 113 (śr. 12.6), Aleksander Dziewa 175 (12.5), James Woodard 167 (11.9), Kassim Nicholson 118 (11.8), Przemysław Żołnierewicz 107 (10.7).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jovan Novak, James Woodard, Kassim Nicholson, Tony Meier, Aleksander Dziewa.



Wyniki: Górnik Wałbrzych (w, 72:82), GTK (d, 97:76), Arka (w, 83:79), Śląsk (w, 66:67), Trefl (d, 96:99), MKS (w, 88:92), Start (d, 81:82), Zastal (w, 80:101), Dziki (w, 70:86), Czarni (d, 68:79), Spójnia (w, 84:74), Stal (w, 82:83), Anwil (w, 92:78), Twarde Pierniki (d, 107:95).

BCL: Aliaga PetkimSpor (d, 70:85), Unicaja Magala (w, 83:60), Filou Oostende (d, 73:84), Filou Oostende (w, 67:55), Aliaga PetkimSpor (w, 90:63), Unicaja Magala (d, 67:91).



Termin meczu: niedziela, 19 stycznia 2025 roku, g. 13:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski