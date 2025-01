Oliva: Powrót do treningów

Poniedziałek, 13 stycznia 2025 r. 13:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po jednym dniu przeznaczonym na regenerację piłkarze Legii wrócili do zajęć. Na poniedziałek zaplanowane są dwie jednostki treningowe. Pierwsza odbyła się przed południem i trwała ponad 1,5 godziny. Na boisku zabrakło Sergio Barcii - Hiszpan odczuwa lekki dyskomfort w noce i prewencyjnie zdecydowano, by lepiej 2-3 dni popracował indywidualnie.



Oliva: Treningowy początek tygodnia - Woytek / 18 zdjęć









Sporą cześć zajęć poza główną grupą osobno pracowała trójka napastników - Jordan Majchrzak, Tomas Pekhart i Jean-Pierre Nsame. Pod okiem Grzegorza Mokrego doskonalili przyjęcie piłki i strzały z różnych pozycji. Poza tym oglądaliśmy to co zwykle - czyli gierki na skróconym polu szybkie wymiany podań oraz dużą dawkę taktyki. W trakcie pojawiały się liczne uwagi szkoleniowca, ale także wielokrotnie dobre zagrania były chwalone.



Na razie nie wiadomo czy na obozie pojawi się jakiś nowy zawodnik. Coraz bliższy powrotu do zdrowia jest Migouel Alfarela, ale nie zapadła jeszcze decyzja czy doleci do Hiszpanii. We wtorek lub w środę spodziewany jest natomiast przyjazd do Olivy zarządu klubu, Dariusza Mioduskiego, Marcina Herry oraz Jacka Zielińskiego.



Do końca obozu z drużyną pozostanie kontuzjowany Luquinhas - będzie na bieżąco pod okiem lekarza i fizjoterapeutów.



W Hiszpanii Legia rozegra jeszcze dwa mecze kontrolne. W sobotę zmierzy się z Piastem Gliwice, a dzień później - na zakończenie obozu - ze Stalą Mielec.