Finał PP na Stadionie Śląskim? PZPN opuszcza Stadion Narodowy

Reprezentacja Polski grała oficjalne mecze na Stadionie Narodowym nieprzerwanie od 2012 roku. Tam też odbywał się co roku finał Pucharu Polski. W poniedziałek została podpisana umowa ze Stadionem Śląskim na cztery domowe spotkania reprezentacji Polski w ramach el. MŚ 2026. Tam też może zostać rozegrany również finał Pucharu Polski w 2025 roku. Oficjalny komunikat powinien pojawić się we wtorek, na 14 stycznia zaplanowano bowiem posiedzenie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Siwy - 18 minut temu, *.77.119 Po...a decyzja Kuleszy! Zamiast pogadać z kibicami i zrobić zorganizowany doping to teraz ludzie z pomorza mają 700 kilometrów na mecz. Po...lo go odpowiedz

Aryon - 5 minut temu, *.aster.pl @Siwy: Zastanów się czy dla Kuleszy priorytetem są kibice czy zbliżające się wybory na prezesa PZPN-u? To prosty i chciwy człowiek, który dba tylko o własne interesy odpowiedz

WoLa - 20 minut temu, *.orange.pl Jak dla mnie to mogą zlikwidować tą reprezentację odpowiedz

Mateusz z Gór - 56 minut temu, *.orange.pl Ten stadion to w zasadzie od początku był jedną wielką porażką. On był pierwotnie planowany na 60 000 miejsc, co pozwoliłoby nam organizować najważniejsze piłkarskie mecze, jak np. Liga Mistrzów, bo takie minimum jest stosowane, ale jest to niemożliwe, bo jakiś geniusz wpadł na pomysł, by na etapie budowy zmienić projekt i dołożyć więcej lóż kosztem pojemności, co powoduje, że obiekt już na starcie wypadł z kryteriów UEFA i FIFA jako kandydat to największych wydarzeń piłkarskich. odpowiedz

Jaś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 2 miliardy psu w d...ę 🤣🤣🤣 odpowiedz

Wiseman - 1 godzinę temu, *.chello.pl może wróci Jarmark Europa odpowiedz

miromaro - 1 godzinę temu, *.autocom.pl O finał to będziemy się martwili po meczu z Jagiellonią oraz półfinale PP, aczkolwiek dla nas mega wygodne było granie na Narodowy. Póki co z przymrużeniem oka, ale 1 maja jest jeszcze półfinał LK ;) odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl żenada odpowiedz

głos ulicy - 24 minuty temu, *.chello.pl @grzesiek: Przeciwnie,super info,finały PP na narodowym zwyczajnie przejadły się,są jeden do drugiego takie same w sensie kibicowskim WIELKA NUDA.Finały Pucharu to co roku powinny być na innym stadionie,czyli Stadion Śląski,Wrocław,Warszawa,Gdańsk,Poznań itd itd. odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Hu kers... odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Idą wybory w PZPN, a co za tym idzie przyszłość pana Kuleszy. Wybór stadionu śląskiego to ukłon w stronę lokalnych działaczy którzy odwdzięczą się przy głosowaniu na nowego/starego prezesa, tak to widzę.🤔 odpowiedz

jpx - 1 godzinę temu, *.chello.pl Do czego to doszło że na stadionie nardodwoym reprezentacja nie będzie grała... odpowiedz

To ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @jpx: dokładnie. Stadion narodowy, ale grać nie będą🤦. Masakra cały ten pzpn. odpowiedz

mirek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli do czego teraz będzie służył ten wielki drogi stadion? 2 koncertów w roku i jednej imprezy żużlowców? odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.chello.pl @mirek:

Coco-Jambo może zagrać, KTS Weszło - przyjdzie więcej ludzi odpowiedz

PabLo - 36 minut temu, *.com.pl @mirek: targi książki niedawno były 🤣 odpowiedz

