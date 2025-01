+ dodaj komentarz

- 31 minut temu, *.interkam.pl

Ponoć przychodzi Vahan Biczachczian.Widzialem jaką bramę sypnął z Crveną Zvezdą dwa dni temu z ok 30m, bo oglądałem pierwszą połowę,a potem nasz mecz.Hm,mieszane uczucia mam co do niego,bo o ile strzał ma genialny,to inne atuty takie sobie.Bez szału drybling czy szybkość.Moze jedynie dryg do gry kombinacyjnej,ale niekoniecznie do gry szybkiej i faz przejściowych jakie chcemy preferować. Nawet w Szczecinie potrafił też siedzieć na ławce.Z Pogoni to Przyborek jest kotem,a raczej będzie! Co do Vahana...nie wiem.

