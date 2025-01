Rosołek: Nikt nie wypychał mnie z Legii. Poza pewną grupą kibiców

- Wiem, że były mecze, w których zasługiwałem na niepochlebne opinie. Nie było tak, że zawsze prezentowałem się super. Nie można mi jednak zabrać tego, że starałem się, walczyłem i zostawiałem na murawie pełnię zdrowia. Wiem, że często oceniano mnie przez pryzmat goli czy może ich braku. Sądzę jednak, że to opinia ludzi z krótkowzrocznym spojrzeniem. Nie analizuje się tego, że grałem na kilku pozycjach, czasem na wahadle i skrzydle. Trudno złapać regularność i pewność, gdy zmienia się miejsce na murawie. - Z czasem było już tak, że obrywałem za wszystko. Czy było dobrze czy źle, to Rosołek był najgorszym na boisku. Zupełnie nic nie mam do piłkarzy spoza Polski. Niektórzy przychodzą jednak do Legii jako gwiazdy, a robią liczby podobne lub gorsze ode mnie czy innych młodych zawodników. To grono, które często ma jednak bufor bezpieczeństwa, choć opłacane jest dziesięć razy lepiej od wychowanków, którym naprawdę zależy na tym klubie. Łatwo zatracić się w opiniach. Tak to działa w dzisiejszym świecie. Nie ukrywam, że miałem już tego trochę dość i dlatego chciałem zmienić otoczenie. Cała rozmowa z Maciejem Rosołkiem na sport.tvp.pl .

Maciej Rosołek udzielił wywiadu sport.tvp.pl , w którym w mocnych słowach odniósł się czasów gry w Legii Warszawa. "Rosi" przyznaje, że w Piaście jest zdecydowanie większy spokój niż w stołecznym klubie. - Żaden trener nie sugerował mi zmiany klubu. Nikt nie powiedział, że nie widzi mnie w drużynie i powinienem szukać sobie nowego miejsca. (...) Nikt nie wypychał mnie z Legii. Poza kibicami. To jednak pewna grupa i absolutnie nie tyczy się to wszystkich fanów - mówi. I dodaje:

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szacunek za podejście do karnych w finale pucharu Polski i el lk z mityland nie jednemu bardziej doświadczonemu i lepszemu piłkarsko noga by zadrżała.Legia jednak to za wysokie progi odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ten gość ewidentnie piłce nożnej. To że on biegał po murawie w oficjalnych meczach, przy pełnych trybunach i pokazywali to w telewizji to jest abstrakcja. Tylko tutaj mogło się to wydarzyć. Na początku myślałem że to jakiś żart. Trener przegrał zakład z piłkarzami i musi go wystawiać. Potem byłem przekonany, że to nepotyzm, że ma rodzinę w klubie. Potem że to akcje charytatywne, pomoc niepełnosprawnym, aktywizacja zawodowa itd. Dopiero w trzecim sezonie jego pobytu w Legii zrozumiałem, że oni tak na serio, z nim. Jak to wyglądało, każdy widział... Niewiarygodne. Mimo że minęło już pół roku od jego odejścia z Legii, nadal do mnie nie dociera co tu się odpie**liło. Pozdrawiam. odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Teraz jest w klubie o jego mentalu, ale tsk szczerze to i to za wysokie progi. Taka prawda odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.atman.pl kabaret. "nie zawsze prezentowałem się super". trudno się nie smiać odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Już go zapomniałem, a i moje rany zabliźniły się po odejściu tego wspaniałego piłkarza.

Teraz znowu moje rany krwawią z rozpaczy i tęsknoty.

Czekają mnie kolejne wizyty u psychologa i duże wydatki finansowe.

Bardzo dziękuję tobie Redakcjo!!!!!!!!! odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl O kelnerze się nie wypowiadam,bo ewidentnie pomylił się z powołaniem. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Maciej był I jest o niebo lepszy niż tabuny nsameow I innych alfarelow. Do tego Polak i wychowanek. Szacunek Bracie. I powodzenia!!! odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @majusL@legionista.com: Normalnie wow czy tam łał. O całe niebo lepszy?! No ale to brat pisze do brata, także nie musi być obiektywnie.

(Nawiasem mówiąc to niewiele grający Nsame i Alfa mają już chyba lepsze statystyki niż Rosołek. Choć obydwaj są pomyłkami. Jaką pomyłką musi być zatem Maciej?) odpowiedz

UltraNoHomo - 1 godzinę temu, *.196.214 @majusL@legionista.com: lepszy w noszeniu piłek czy zabawach w siatkonogę? odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Maciek, a to przypadkiem nie jest tak że Twoja charakterystyką jako piłkarza jest to że się przebierasz w stroj piłkarza i biegasz po zielonej murawie odpowiedz

ArszeNick - 3 godziny temu, *.96.111 Sympatyczny chłopak - niestety przestał się rozwijać. Tym niemniej będę pamiętał jego bramkę dającą nam zwycięstwo (strzelił ją w wieku 18 lat bodajże) z drużyną grającą pod szyldem Lech Poznań. Cóż nie każdy może zostać Messim. odpowiedz

Peter Pan - 4 godziny temu, *.70.62 Słaby byłeś Maciek i kropka. Samo staranie sie i walczenie to za malo, każdy kibic ktory dostałby szanse w Legii by sie starał i walczył. Zreszta w piaście też niczego wielkiego nie grasz i pewnie niedlugo bedzie zjazd ligę niżej. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl Rosołek po remisie u siebie z Puszczą mówił, że "pół żartem odrobili do lidera 1 punkt", bo lider w tamtej kolejce przegrał. I mając taką mentalność, ma potem pretensje, że go kibice "hejtujo". odpowiedz

floyd - 4 godziny temu, *.. Czy to ten ambitny zawodnik, który cieszył się z remisu z puszczą? Ten sam, któremu chwilę po wejściu na boisko nie chciało się pressowac? Ten sam, który marnował setki, aż Josue zlitował się i oddał mu karnego? Maciej, ja Ciebie nigdy nie hejtowalem, jesteś po prostu bardzo, bardzo przeciętny, nie sraj we własne gniazdo bo okazji miałeś wiele aby się pokazać odpowiedz

AAA - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie płacz miernoto.

Powiedz lepiej ile tych bramek nastrzelałeś w tym spokojnym Piaście? odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl Ten człowiek nie potrafi przyjąć piłki, mam na to dowody na nagraniach spotkań ekstraklasowych! Dobrych przyjęć wymaga się od zawodników okręgówki. I niestety jest bezczelny. odpowiedz

Rataj - 4 godziny temu, *.centertel.pl Maciek ,kibice Ciebie lubią ale patrząc realistycznie to za słabo to wyglądalo aby grać w takim klubie jak Legia i nie jest to wina pewnej grupy kibiców. odpowiedz

Lider - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl 17 meczy, 2 bramki, 1 asysta w Piaście. Liczby ciągle słabe, choć powinniśmy wspierać wychowanków to wychowankowie powinni realnie patrzeć na swoje umiejętności i to czy są wzmocnieniem zespolu odpowiedz

Wąż - 4 godziny temu, *.waw.pl Dzięki temu że już tu nie kopiesz się po głowie....Oszczędzam na tabletkach na ból głowy. odpowiedz

AS - 5 godzin temu, *.. Niczego nie zrozumiał. Dobrze, że to już nie problem Legii. odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl To dowodzi, że ta "pewna grupa kibiców" ma większe pojęcie o Legii niż ludzie nią zarządzający i sztab trenerski. W zasadzie to jest dramat, że nikt w sztabie nie uważał, że Rosołek jest po prostu słaby, a nikt w klubie nie szukał mu nowego zespołu. To również bardzo smutne, że to kibice dla dobra klubu swoimi komentarzami muszą wyjaśniać graczy takich jak Rosołek, żeby zrozumieli, że czas ruszyć dalej. Nigdy nie jest fajnie komentować negatywnie prawdziwych Legionistów, ale jak widać, przyniosło to oczekiwany skutek, bo Maciek zrozumiał w końcu, że ma dość. Bo to właśnie z tej wypowiedzi wynika - w Legii wszyscy byli z Maćka zadowoleni, ale on miał już dość bycia kozła ofiarnym w oczach niektórych fanów. Dobrze, że mamy tylu fachowych kibiców, bo gdyby nie oni Rosołek prawdopodobnie dalej grałby w Legii, zadowolony z możliwości gry na wielu pozycjach i przeplatania bezbarwnych występów ze słabymi. odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Jego poziom to 1 liga gdzie dawał sobie radę w Arce Gdynia. Na Legię za słaby niestety. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 5 godzin temu, *.telefonica.de Jaki właściciel tacy piłkarze.

MIODUSKI WON złodzieju odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Maciek czy nie uważasz, że dwa gole na sezon to za mało jak na napastnika?

Czasami miałeś 100% sytuacje, których też nie po trafiłeś wykorzystać. Gdybyś trafiał tylko te sytuacje mógłbyś zdobyć powiedzmy 10 goli w sezonie.

Myślę, że z taką liczbą goli byś tu grał. Ale jak przewracałeś się o własne nogi to do kogo masz pretensje?

Czy myślisz, że jak byś strzelał gole też byśmy Cię krytykowali? Ja myślę, że nie. Z czegoś i za coś ta krytyka Cię spotkała. Nie była za nic.

Rację masz, że sprowadza się kaleki z zagranicy i zarabiają 10 razy tyle co wychowankowie. Tak nie powinno być. odpowiedz

Wito - 5 godzin temu, *.7.57 To zapewne bardzo sympatyczny i fajny facet ale jako piłkarz jest jednak słaby ( przynajmniej na pozycji napastnika ). Kiedyś w wywiadzie powiedział, że gdyby miał lepsze wsparcie byłby wiodącą postacią w zespole Legii ... ale w Piaście ma ogromne wsparcie a efektów nie ma. Coś czuje, że zmiana pozycji byłaby dla nie go wskazana odpowiedz

Producent ręczników - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wito: Słaby? Chyba nie wiesz o czym piszesz. To najlepszy defensywny napastnik w lidze, a może i całej Europie Wschodniej. On nie miał strzelać goli, bardzo niedoceniana pozycja i ciężka praca. Jego zadaniem było udawanie rasowego snajpera, symulowanie zagrożenia pod bramką rywali, absorbowanie obrońców i ich rozśmieszanie co dawało kolegom z drużyny czas i miejsce na tworzenie akcji i stwarzanie okazji. Nie jego wina, że mało z tego korzystali. Po jego odejściu jest mniej śmiechu po nieudanych meczach Legii. odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.orange.pl Jeśli rzeczywiście do decyzji o zmianie klubu przyczyniła się presja kibiców to ... warto było



Zabawny jest fragment wypowiedzi że "zdarzały mu się słabsze mecze". Prawda jest taka że zdarzały się mecze w których nie byl tragicznie słaby. Od wielkiego dzwonu trafiały się mecz dobry odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.virginm.net Hahahaha

Jaki lepak hahaha. Ta grupa kibiców liczy dziesiątki tysięcy Maciuś.

Bezużyteczny jesteś jak na poziom Legii. Trzeba Ci przypominać jak przewalałeś się o własne nogi? Irytujące pudła z bliska???

Rosołek jesteś cienki piłkarz i im dłużej w Legii siedziałeś tym na większy obstrzał się narażałeś.

Skończ farfolić i nieprzychylnych kibicach. PO PROSTU JESTEŚ SŁABY NAWET NA PIASTA.

Nara odpowiedz

Tata Krystiana. - 6 godzin temu, *.centertel.pl Dziękuję za grę. Mój syn był zachwycony życzeniami urodzinowymi. Właśnie kupujemy w Fanstore koszulkę Legii, oczywiście na plecach będzie 39 Rosołek. Syn marzy o przybiciu piątki z Panem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. odpowiedz

Elf - 6 godzin temu, *.centertel.pl Piast Cie zweryfikowal ile jestes wart... odpowiedz

