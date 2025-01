Oficjalnie

Wahan Biczachczjan piłkarzem Legii!

Czwartek, 16 stycznia 2025 r. 18:02 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Zawodnikiem Legii Warszawa został Wahan Biczachczjan. Ormianin trafił do stołecznej drużyny w ramach transferu definitywnego z Pogoni Szczecin i podpisał z nią kontrakt do 31 grudnia 2027. W warszawskim klubie 25-latek będzie występował z numerem 21.