We wtorek wieczorem Migouel Alfarela dołączy do drużyny Legii Warszawa przebywającej na zgrupowaniu w hiszpańskiej Olivie. Napastnik stracił początek przygotowań ze względu na chorobę. Wraz z Francuzem w Hiszpanii zamelduje się zarząd klubu - Dariusz Mioduski, Marcin Herra i Jacek Zieliński.

No to kadra w komplecie - 47 minut temu, *.vodafone-ip.de jest rezerwowy ze średniej Pogoni, który może grać na wszystkich pozycjach oraz specjalnie wyczarterowanym samolotem zarząd 💩nieudaczników przywiezie oczekiwanego napadziora



organizacja TOP, transfery TOP, wszystko TOP odpowiedz

Zoltan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ech, szkoda, że i dla mnie się nie znalazło miejsce.. strzeliłem tylko jedna bramkę mniej od niego :p odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zieliński przekonał zarząd że Alfarela jest niezastąpiony i będzie idealnym piłkarzem żeby podnieść rywalizację w ataku.

Dodatkowo młodzież będzie mogła czerpać naukę od tak wybitnego piłkarza. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to teraz a atak możemy być spokojni! odpowiedz

Franio - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Po co? Nie ms kto piłek podawać? odpowiedz

Meteor - 2 godziny temu, *.plus.pl Dajcie spokój temu Alfareli - gość tak naprawdę nie dostał jeszcze żadnej poważnej szansy. Niech by zagrał kilka meczy pod rząd w wyjściowej 11, na takiej pozycji na jakiej ma grać - czyli w napadzie. Większość spotkań wchodził z ławki, grał może po 20-30 minut. Sądzę że gorszy od Guala by nie był. odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Po co zarząd leci? Pilnować zawodników I trenera czy się obijają? Na razie to zarząd nic nie robi. odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.. Szykuje się fajna atmosfera w samolocie. Alfarela który jest niewypałem i zawodzi, obok Jacek Zieliński który ten niewypał sprowadził do drużyny, dalej El loco siedzący obok dwóch nieudaczników którym płaci niemałe pieniądze a na końcu Herra robiący dobrą minę do złej gry :D odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.aster.pl Nie udało się kaleki nigdzie upchnąć,to Feio będzie miał pierwsze "wzmocnienie"składu. odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.inetia.pl I tak to się robi, żeby mieć spokój. Przesuwa się na inne stanowisko. odpowiedz

.... - 3 godziny temu, *.orange.pl Pewnie obiecal Mioduski ze przywiezie na zgrupowanie napadziora ALFA. I przywiezie :) odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @....: I specjalnie dla tej gwiazdy został samolot wyczarterowny. odpowiedz

Szantosz - 3 godziny temu, *.chello.pl hah Redakcjo zamiast zarząd "zawita" czy "przyjedzie w odwiedziny" to się "zamelduje" jak na dywaniku normalnie zarząd będzie się meldować odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Uff to super wiadomość. Bez Alfareli nie mamy co myśleć o dobrych wynikach. odpowiedz

