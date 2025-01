Sprawozdanie finansowe Legii: Zysk i zmniejszone zadłużenie

Czwartek, 30 stycznia 2025 r. 12:57 Woytek, źródło: Legionisci.com, Legia Warszawa

W połowie stycznia Legia Warszawa opublikowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 lipca 2023 - 30 czerwca 2024. W tych 12 miesiącach klub wykazał zysk netto 29,4 mln zł (dla porównania poprzednim raporcie była strata netto w wysokości 21 mln zł). Przychody wyniosły 188 mln zł, w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o 54 mln zł. Łączne zadłużenie Legii na dzień 30 czerwca ubiegłego roku wynosiło ok. 182 mln zł, czyli o ponad 20 mln zł mniej niż rok wcześniej.



Bilans

Bilans sporządzony przez klub wykazał skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 146,4 mln zł, zysk netto za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2024 r. w wysokości 29,4 mln zł. oraz dodatnie saldo kapitału własnego w wysokości 22,3 mln zł. „Zarząd zaproponuje Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysków na pokrycie strat z lat ubiegłych” – czytamy w sprawozdaniu.