Nasz wywiad

Pankov: Mecz w Łodzi był jednym z najgorszych w moim życiu

Piątek, 17 stycznia 2025 r. 10:08 Woytek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W bieżących rozgrywkach Radovan Pankov jest podstawowym zawodnikiem Legii Warszawa. Jesienią wystąpił w 25 spotkaniach i zdobył w nich 2 bramki. Podczas zgrupowania w Hiszpanii opowiedział nam jak to się stało, że w meczu z Lugano otrzymał dwie żółte karki oraz który moment jesienią był dla niego najtrudniejszy.



"Goncalo Feio? Feio. Myślę, że będzie topowym trenerem."

"Jeśli masz jaja, pokaż mi drugą kartkę!"

"Marciniak to jeden z najlepszych sędziów na świecie."



Zapraszamy do lektury!