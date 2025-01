Transfery

Azerski klub zainteresowany Alfarelą. Francuz dotarł do Hiszpanii

Wtorek, 14 stycznia 2025 r. 19:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / goal.pl

W zeszłym tygodniu pojawiły się informacje jakoby drugo i pierwszoligowe kluby francuskie były zainteresowane sprowadzeniem Migouela Alfareli. Portal goal.pl podaje, że chętny na usługi Francuza jest również klub z Azerbejdżanu - Qarabag FK. Drużyna z Baku jest 11-krotnym mistrzem kraju, obecnym liderem w tabeli ligowej i występuje w rozgrywkach Ligi Europy. Tymczasem Migouel Alfarela o 19 zameldował się w hotelu Oliva Nova i od jutra rozpocznie treningi z Legią.









- Najbardziej konkretny ma być klub z Ligue 1. Jego nazwa na tym etapie trzymana jest w tajemnicy. To jednak nie wszystko. W kuluarach słyszymy, że sprowadzeniem Alfareli zainteresowany jest również Qarabag FK. To dobrze znany w Polsce klub z Azerbejdżanu, który robił już zakupy w naszym kraju (gra tam teraz Mateusz Kochalski). Generalnie Legia ma na stole kilka ofert za Alfarelę i zapewne najbliższe dni okażą się kluczowe dla jego przyszłości - możemy przeczytać w artykule Piotra Koźmińskiego.



Alfarela trafił do Legii w letnim oknie transferowym z francuskiego drugoligowca - SC Bastii - za około 1 miliona euro. Francuzowi od początku ciężko było przebić się do pierwszego składu, a gdy wchodził na boisko z ławki rezerwowych, był rzucany po różnych pozycjach. Łącznie w rundzie jesiennej udało mu się zagrać w 22 spotkaniach (644 minuty), zdobywając 1 bramkę i 2 asysty. Z powodu choroby 27-latek nie poleciał wraz z drużyną na zimowe zgrupowanie w hiszpańskiej Olivie. Pojawił się na nim dopiero dziś i jutro dołączy do treningów z drużyną.