Oliva: Strzelecka rywalizacja

Wtorek, 14 stycznia 2025 r. 21:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek na zgrupowaniu w Olivie legioniści mieli jeden trening na boisku. Indywidualnie pracowali Sergio Barcia i Marcel Mendes-Dudziński. Poranne zajęcia poświęcone były przede wszystkim strzelaniu.



Wszystko to odbywało się w ramach konkursowej rywalizacji między wybranymi wcześniej drużynami. Najpierw piłkarze uderzali główkami na bramkę strzeżoną przez Kacpra Tobiasza i Gabriela Kobylaka. - Poczekaj, poczekaj! - raz po raz krzyczeli golkiperzy, którzy mieli pełne ręce roboty. Następnie przeprowadzali akcje 3 na 3 na wysokiej intensywności. Nie zabrakło także większej gierki 12 na 12, a trening zakończyła rywalizacja w stałych fragmentach gry - rzuty wolne, rożne i auty.



Po południu na boisku pojawiła się tylko dwójka bramkarzy - Tobiasz i Mendes-Dudziński. Na środę zaplanowano dwie jednostki treningowe. Wieczorem do Hiszpanii doleciał Migouel Alfarela.