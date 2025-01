Oliva: Pod okiem zarządu

W Warszawie testy medyczne przechodzi Wahan Biczachczjan . Jeżeli Ormianin przejdzie je pomyślnie, to w ciągu 1-2 dni dołączy do drużyny. Poranne zajęcia nie były długie, bowiem głównym punktem będzie dziś duża wewnętrzna gra, która odbędzie się po południu. Sztab szkoleniowy będzie chciał przyjrzeć się efektom pracy ostatniego tygodnia.

We wtorek na zgrupowanie Legii w Hiszpanii dotarł zarząd klubu. Dariusz Mioduski , Marcin Herra i Jacek Zieliński przyglądali się porannemu treningowi "Wojskowych". W zajęciach wziął udział Migouel Alfarela . Francuz pracował razem ze wszystkimi, a dodatkowo nadrabiał zaległości w bieganiu interwałów.

