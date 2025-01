Hiszpańskie derby Warszawy: Biali kontra Zieloni

Środa, 15 stycznia 2025 r. 17:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę o godz. 16 w hiszpańskiej Olivie odbyła się wewnętrzna gra legionistów. Zespół już wczoraj został podzielony na dwie ekipy, które były przygotowywane przez asystentów Goncalo Feio.



Oliva: Biali kontra Zieloni, czyli hiszpańskie derby Warszawy - Woytek / 52 zdjęcia









Spotkanie z trybun oglądali przedstawiciele zarządu Legii, Jacek Zieliński oraz trener Goncalo Feio, którym tym razem wcielił się jedynie w rolę obserwatora i wyjątkowo nie udzielał zawodnikom żadnych wskazówek. Jeden zespół prowadził Inaki Astiz, a drugi Grzegorz Mokry.



fot. Woytek / Legionisci.com



W 13. minucie przed szansą na zdobycie pierwszego gola dla Zielonych stanął Jordan Majchrzak, który znalazł się na wprost bramki na 16. metrze, ale uderzył obok słupka. Minut później Zieloni wykonywali rzut rożny, piłka została zagrana na krótko, na pierwszy słupek. Paweł Wszołek zdecydował się na strzał z ostrego kąta, jednak posłał piłkę nad bramką. W 16. minucie Zieloni przeprowadzili kolejną akcję. Mateusz Szczepaniak wpakował nawet piłkę do siatki, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Pierwsze 20 minut toczyło się pod dyktando Zielonych. Biali natomiast nie stworzyli sobie żadnej sytuacji. Dobrze w obronie spisywał się duet Ziółkowski - Pankov. W 25. minucie świetną interwencją popisał się Kacper Tobiasz. Najpierw strzelał Maximillian Oyedele, a piłka po rykoszecie zmierzała do bramki, ale golkiper zebrał się, rzucił w stronę linii bramkowej i wybił futbolówkę w pole. W odpowiedzi w 27. minucie z narożnika pola karnego strzelał Adkonis. Próbował celować w okienko, jednak przestrzelił. Po chwili Gual uderzał niecelnie po podaniu Adkonisa. Kolejna akcja znów po stronie Białych. Nieźle w pole karne dogrywał Elitim, do piłki próbował dojść Goncalves, który został uprzedzony przez Kobylaka.



W 31. minucie Zieloni wyszli z szybką kontrą po nieudanym rzucie wolnym w wykonaniu rywali, Chodyna przebiegł kilkadziesiąt metrów, wypuścił Szczepaniaka, ten jednak uderzył obok Tobiasza zbyt lekko i obrońcy zdołali wybić piłkę. 4 minuty później przed szansą stanęli Biali. Gual podał do Morishity, który w dogodnej sytuacji posłał piłkę obok słupka, wywołując jęk zawodu wśród swoich partnerów. W 37. minucie mieliśmy dwie szybkie akcje - najpierw kontrę próbowali przeprowadzić Gual z Morishitą, jednak zgubili piłkę w polu karnym. W odpowiedzi szybko zaczął Szczepaniak, przebiegł spory dystans, odegrał do Chodyny. Ten oddał strzał, z poświęceniem zablokowany przez Kapuadiego. W 38. minucie za Majchrzaka na boisku pojawił się Jean-Pierre Nsame i od razu uderzył z główki z bardzo ostrego kąta i nad bramką. W 41. minucie tuż przed polem karnym faulowany był Elitim. Sam poszkodowany wykonywał rzut wolny - trafił w mur, po chwili powtórzył swój wyczyn, a futbolówka wróciła do niego raz jeszcze. Tym razem posłał ją daleko obok bramki. Do przerwy mieliśmy więc 0-0. Nieźle prezentowali się Tobiasz, Oyedele, Morishita i Szczepaniak.



W 50. minucie Nsame oddał mocny strzał zza pola karnego, piłka odbiła się jeszcze od obrońcy i wyszła na rzut rożny. Do stałego fragmentu podszedł Chodyna, piłka została jeszcze wybita, a następnie strzelał Urbański - piłka przeleciała obok bramki Wojciecha Banasika. Jako pierwsi do siatki trafili Biali w 55. minucie. Po akcji Oliwiera Olewińskiego piłkę do bramki skierował Jakub Adkonis.



Potem akcję przeprowadzili Zieloni. Mieli rzut wolny, piłka po strzale odbiła się jeszcze od jego z graczy i spokojnie złapał ją Banasik. Ostatecznie bramki już nie padły i Biali wygrali 1-0, po meczu prezentując szaloną radość.



Biali 1-0 (0-0) Zieloni

1-0 - 55' Adkonis



Biali: Kacper Tobiasz (46' Wojciech Banasik) - Oliwier Olewiński, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Ryoya Morishita - Pascal Mozie, Rafał Augustyniak, Juergen Elitim (46' Tomas Pekhart), Claude Goncalves - Marc Gual, Jakub Adkonis



Zieloni: Gabriel Kobylak (46' Jakub Zieliński) - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Jan Ziółkowski, Viktor Karolak - Bartosz Kapustka, Maximillian Oyedele (41' Aleksander Wyganowski), Mateusz Szczepaniak - Kacper Chodyna, Jordan Majchrzak (38' Jean-Pierre Nsame), Wojciech Urbański