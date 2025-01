UEFA ukarała Legię i Djurgardens

Z kolei szwedzki klub otrzymał karę za zablokowane ciągi komunikacyjne (12 tys. euro), użycie środków pirotechnicznych (40 tys. euro) i prezentację treści niepasującej do wydarzenia sportowego (15 tys. euro). Ponadto za użycie pirotechniki stadion Djurgårdens IF będzie częściowo zamknięty kolejny mecz, który rozegrają jako gospodarze.

Komisja Dyscyplinarna UEFA ukarała Legię Warszawa i Djurgårdens IF za grudniowy mecz obu drużyn. Stołeczny klub otrzymał karę w wysokości 20 tysięcy euro za użycie i rzucanie środkami pirotechnicznymi. Ponadto Legia otrzymała zakaz sprzedaży biletów dla kibiców na jedno spotkanie wyjazdowe, w zawieszeniu na 2 lata - czas biegnie od daty ogłoszenia decyzji.

Urs72 - 2 godziny temu, *.autocom.pl To jest dopiero biznes ...ciekawe ile premii rocznej sobie przydzielają za nadwyżki w budżecie odpowiedz

Sędzia laguna - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdyby to na Legii mecz był wstrzymany na +20 min przez zadymienie to już by jechały buldożery żeby nam zburzyć stadion XD odpowiedz

FI(L)IP - 2 godziny temu, *.voo.be Cud. Ktoś za ten sam mecz dostał większą karę od nas. odpowiedz

Ibor - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie wierzę ktoś dostał większą karę niż My odpowiedz

Eryk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Myślę że i tak było warto 😎 odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.orange.pl Przecież to nie Legia uźyła pirotechniki ylko szweckie głąby odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl @Legionista: Zanim coś napiszesz to proponuję przejrzeć zdjęcia w artykule odpowiedz

A. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Legionista: a oglądałeś mecz, albo jakaś relacje? odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.chello.pl @Legionista: następnym razem patrz co się dzieje, a nie piszesz głupoty... Swoją drogą kara dla Szwedów zaskakująco niska odpowiedz

