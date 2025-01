Wywiad

Elitim: Lepsza wersja mnie dopiero nadchodzi

Poniedziałek, 27 stycznia 2025 r. 10:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

Juergen Elitim stracił całą rundę jesienną z powodu kontuzji. Okres przygotowawczy przepracował z drużyną i jest gotowy na to, by wiosną pomóc Legii w walce na trzech frontach. - Poprzedni sezon to nie był szczyt moich możliwości. Najlepsza wersja mnie dopiero nadchodzi - mówi Kolumbijczyk. Zapraszamy na rozmowę, którą przeprowadziliśmy podczas zgrupowania w Hiszpanii.