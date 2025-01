NS: Mamy jeździć w komplecie na wszystkie wyjazdy!

Czwartek, 16 stycznia 2025 r.

Jeszcze kilkanaście dni i znów zawitamy na trybuny przy Ł3 oraz ruszymy na wyjazdy za ukochaną Legią. Nieznani Sprawcy postanowili przypomnieć wszystkim, że nasza ostatnia postawa na wyjazdach była zdecydowanie poniżej naszych możliwości. Pozostało parę tygodni, by zmobilizować kumpli i wrócić na właściwe tory. Naszym celem i obowiązkiem jest komplet wyjazdowy! I to nie tylko w rundzie wiosennej.









"Drodzy Kibice!

Musimy poruszyć pewien temat. Do startu rozgrywek jeszcze trochę, ale czas już o pewnych sprawach sobie powiedzieć i wyciągnąć wnioski. Czym szybciej, tym lepiej. Frekwencja na naszym stadionie jest top. Lata naszej wspólnej pracy, super robota w tym temacie ze strony klubu i tak dalej - wszystko razem przełożyło się na to, że co chwilę jest kłopot, by kupić bilet na Żyletę. Pięknie. O to walczyliśmy i niech tak zostanie.

Ale frekwencja to nie tylko mecze u nas. To także wyjazdy, wyjazdy, wyjazdy. Poprzedni rok zaczęliśmy meczem w Chorzowie, gdzie mnóstwo ludzi nie załapało się na bilety, a i tak pojawiliśmy się tam w 6000. Liczba kiedyś absolutnie z kosmosu. Wydawało się, że zmierzamy dokładnie tam, gdzie trzeba. Że znowu cały rok komplet będzie gonił komplet i będziemy jechać z wiadomo kim aż miło. I co? Zawód, smutek i żal.



Nie będziemy wzorem wielu innych klubów budować ciągle sztucznej, propagandowej narracji o ciągłej i nieprzerwanej świetnej formie kibicowskiej, że jesteśmy najlepsi i tak dalej. Jak jest super, to nie ma wstydu o tym pisać i się wspólnie z tego cieszymy. A jak coś na nasze warunki dzieje się źle, to jest źle i mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz.



Końcówka roku to mówiąc bardzo delikatnie wstyd. To co dla innych mogłoby być zadowalające, dla kibiców Legii absolutnie być nie może. Nasze liczby w Lubinie, Łodzi, Sztokholmie czy Poznaniu to nie jest to, na co zasługuje Legia. Mając taki potencjał liczbowy, nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. Jasne, ktoś powie "prawie był komplet, dużo wyjazdów, to tak bywa". Bywa, ale nie może bywać. Przy takim potencjale w naszym mieście, dzielnicach, tysiącach innych miast i miasteczek, dla których Legia jest najważniejsza - takie coś nie przystoi. Musimy się obudzić.

Musimy w tej kwestii wrócić na właściwe tory. Legia ma jeździć w komplecie na każdy wyjazd. Legia ma się na nich prezentować tak jak potrafi i świetnie się przy tym bawić. A my wspólnie mamy o to zadbać. Mamy znaleźć takie rozwiązania w swoich małych środowiskach, żeby znowu było top.

W tej rundzie przed nami Gliwice, Radom, Lublin, Częstochowa, Zabrze, Katowice, Łódź i Kraków. Nie ma innej opcji, jak komplet na każdym z tych wyjazdów.



Razem mamy o to walczyć i razem mamy tego pilnować. Legia zasługuje na więcej!"