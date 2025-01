Podczas jednego z treningów w hiszpańskiej Olivie urazu doznał Patryk Kun . Obrońca nie wystąpił we wczorajszej gierce wewnętrznej. Jak poinformował klub, Kun doznał urazu więzadeł stawu kolanowego. Jego przerwa ma potrwać ok 2-3 tygodnie.

Darek - 38 minut temu, *.chello.pl Jak mówią 2-3 tygodnie to będzie minimum 2 miesiące. Pijar mają naprawdę na wysokim poziomie.

Ale w tym przypadku to żadna strata. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ja prdl jeszcze niech Alfarela i Goncalves złapią kontuzje i będziemy się bronić przed spadkiem na wiosnę! odpowiedz

ArszeNick - 1 godzinę temu, *.96.111 Z całym szacunkiem dla Patryka, ale to nie jest piłkarz na miarę naszego klubu. Przez cały jego pobyt nie zauważyłem w nim żadnego potencjału. Wolę by na jego pozycji był ktoś z naszej młodzieży. A Patrykowi życzę szybkiego powrotu do zdrowia i znalezienia nowego klubu. odpowiedz

kibic LEGII od 50 lat - 55 minut temu, *.chello.pl @ArszeNick: Dokładnie - tylko kto go wezmie , jeszcze po kontuzji ???🚀 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.datapacket.com He he 2 lub 3 miesiące z naszymi znachorami w szpitalu zwanym Legia 🤣 odpowiedz

eli - 1 godzinę temu, *.. Vingare zagra w najbliższym meczu w lidze? odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i mamy pierwsze wzmocnienie, szkoda tylko że na 2-3 tygodnie... odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 @WoLa: Zastanów się co piszesz. Pierwsze wzmocnienie LEGII - to wywalenie na zbity pysk całego niefunkcjonującego SKAUTINGU z klubu. Byłaby szansa aby w ich miejsce przybyli ludzie , którzy o SKAUTINGU mieli by zielone pojęcie. Ta sytuacja nie jest nowa. To trwa już od kilku jak nie kilkunastu lat. Najwyższy czas aby pozbyć się tego NIE funkcjonującego "ogniwa" w LEGII. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Dla pewności pełnego powrotu do zdrowia niech przerwa trwa 2-3 miesiace. Niech się chłopak podkuruje przed letnim transferem odpowiedz

asa - 2 godziny temu, *.com.pl kolejene osłabienie odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Czyli Kun w tym okienku od nas na 100% nie odejdzie... odpowiedz

