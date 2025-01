Transfery

Legia walczy o Kallmana

Czwartek, 16 stycznia 2025 r. 16:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, X, YouTube Meczyki

Legia Warszawa cały czas stara się pozyskać w zimowym oknie transferowym zawodnika, który wzmocni linię ataku. "Wojskowi" prowadzą negocjacje z kilkoma napastnikami, a jednym z nich jest atakujący Cracovii - Benjamin Kallman. Pierwsze informacje o zainteresowaniu stołecznej drużyny Finem pojawiły się już w maju zeszłego roku, jednak teraz wychodzą na jaw nowe fakty w tej sprawie.









Jak napisał na portalu X Sebastian Staszewski, Legia nie odpuszcza walki o reprezentanta Finlandii i chciałaby go sprowadzić już zimą. Sam napastnik jest zainteresowany grą w warszawskim zespole, jednak problemem mogą być zaporowe warunki cenowe jakich oczekuje klub z Krakowa. Negocjacje między obiema drużynami jeszcze się nie zamknęły.



- Z tego co ustaliłem nastawienie Kallmana odnośnie wyjazdu za granicę się zmieniło, Legia przedstawiła mu na tyle ciekawą ofertę i pomysł na niego, że zmienił zdanie. Myślę, że Legia byłaby w stanie zapłacić nawet 1 milion euro, ale na ten moment Cracovia oczekuje 1,5 miliona (...) Słyszałem, że nawet Dariusz Mioduski miał włączyć się w rozmowy odnośnie transferu napastnika, tak Legii zależy na nim i ja bym jeszcze tu zostawił margines - dodaje dziennikarz w programie "Okno transferowe" na kanale YouTube meczyki.pl.



Kallman trafił do Ekstraklasy w lipcu 2022 roku z fińskiego FC Interu Turku. Łącznie w barwach Cracovii wystąpił 91 razy, zdobywając 26 bramek i 17 asyst. W obecnym sezonie 26-latek wystąpił 19-krotnie, strzelając 11 goli, co czyni go liderem klasyfikacji strzelców w polskiej lidze, i dokładając 8 asyst. Napastnik od 2022 roku jest również etatowym reprezentantem swojego kraju. Ogółem w kadrze zagrał 27 razy, 7-krotnie trafiając do siatki. Portal transfermarkt wycenia Kallmana na 2 miliony euro, jednak jego kontrakt z krakowskim klubem wygasa już w czerwcu 2025 roku, więc napastnik może negocjować umowę na następny sezon z innymi klubami.