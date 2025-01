Futsal

Legia Warszawa 6-0 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska

Środa, 22 stycznia 2025 r. 21:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa wygrała w meczu z We-Met-em Futsal Club Kamienica Królewska 6-0. Do przerwy legioniści prowadzili 4-0. Tym samym zakończyli ligową serię bez zwycięstwa na 7 spotkaniach. Kolejne spotkanie rozegrają 25 stycznia w 1/16 finału Pucharu Polski z Wiarą Lecha Poznań.