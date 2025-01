Koszykówka

MKS Dąbrowa Górnicza 79-97 Legia Warszawa

Czwartek, 23 stycznia 2025 r. 19:14 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem MKS Dąbrowa Górnicza 97-79. Było to 9 zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" w 16 ligowym meczu w tym sezonie.









Początek spotkania należał do legionistów, którzy wyszli na sześciopunktowe prowadzenie. Trwało to jednak bardzo krótko, bo kolejne 13 punktów zdobyli gospodarze i wygrali pierwszą kwartę 28-17. W drugiej odsłonie przewaga MKS-u zaczęła systematycznie topnieć. Już w 15 minucie "Zieloni Kanonierzy" doprowadzili do remisu, a na przerwę do szatni schodzili prowadząc 7 punktami - 52-45. W trzeciej kwarcie podopieczni Ivicy Skelina kontynuowali bardzo dobrą grę, powiększyli przewagę do 22 punktów (71-49) i nie oddali tego prowadzenia aż do samego końca.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 28 stycznia w ramach ENBL z Basketem Brno.



PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 79-97 Legia Warszawa

Kwarty: 28-17, 17-35, 14-26, 20-19



MKS Dąbrowa Górnicza



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 4 M. Piechowicz 30:05 21 8/9 (88%) 3/3 (100%) 5/6 (83%) 0 1 3 5 T. Myers 20:57 8 2/6 (33%) 2/4 (50%) 0/2 (0%) 4/5 (80%) 0 5 3 6 A. Załucki 4:45 0 0 0 0 7 W. Rajewicz 1:19 0 0 1 0 14 M. Markusson 28:55 10 4/6 (66%) 4/6 (66%) 2/8 (25%) 12 0 4 16 A. Łapeta 5:08 2 1/2 (50%) 1/2 (50%) 1 0 0 18 R. Cowels Iii 32:51 19 7/18 (38%) 5/6 (83%) 2/12 (16%) 3/3 (100%) 1 1 2 20 M. Szefler 0:31 0 1 0 0 23 S. Ryżek 16:48 1 0/2 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 4 2 3 25 J. Wójcik 7:44 2 1/3 (33%) 1/3 (33%) 1 0 1 44 D. Höök 23:38 2 0/4 (0%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 2/4 (50%) 5 3 2 55 T. Cheese 27:19 14 5/9 (55%) 1/2 (50%) 4/7 (57%) 4 3 0 Suma 79 28/59 (47%) 17/28 (60%) 11/31 (35%) 12/22 (54%) 31 16 18

Trener: Michał Dukowicz



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Mcgusty 32:04 21 10/12 (83%) 10/12 (83%) 1/3 (33%) 4 6 1 2 D. Niedziałkowski 1:43 0 1 1 0 3 A. Pluta 31:09 23 9/12 (75%) 6/8 (75%) 3/4 (75%) 2/2 (100%) 0 8 0 11 B. Habiera 1:43 0 0 0 0 15 O. Siliņš 31:07 6 1/6 (16%) 0/1 (0%) 1/5 (20%) 3/3 (100%) 8 0 1 23 M. Kolenda 18:31 6 2/2 (100%) 2/2 (100%) 2 2 3 25 D. Grudziński 23:02 15 5/7 (71%) 2/3 (66%) 3/4 (75%) 2/4 (50%) 3 1 4 32 M. Wilczek 24:22 7 3/7 (42%) 2/3 (66%) 1/4 (25%) 5 1 3 33 S. Sessoms 15:24 6 3/6 (50%) 3/3 (100%) 0/3 (0%) 1 3 3 35 E. Onu 20:55 13 6/7 (85%) 5/5 (100%) 1/2 (50%) 0 0 3 Suma 97 39/59 (66%) 28/35 (80%) 11/24 (45%) 8/12 (66%) 26 22 18

Trener: Ivica Skelin



Komisarz: Grzegorz Ziemblicki

Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Tomasz Langowski, Jakub Pietrzak





Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz