Futsal

Bilety na mecz futsalistów z We-Metem

Piątek, 17 stycznia 2025 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii najbliższe domowe spotkanie rozegrają w środę, 22 stycznia o godzinie 20:30, kiedy ich rywalem w hali przy ulicy Gładkiej 18 (OSiR Włochy) będzie We-Met Kamienica Królewska. Legioniści wciąż walczą o awans do play-off, zatem zachęcamy gorąco do wspierania naszej drużyny, która obecnie zajmuje 11. miejsce w ligowej tabeli, z dwoma punktami straty do ósmej lokaty, gwarantującej udział w play-off.









Bilety na spotkanie kupować można TUTAJ. Wejściówki normalne kosztują 25 złotych, ulgowe - 15 zł (dla osób w wieku 4-16 lat). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą bezpłatnie. Zapraszamy na mecz!