Oliva: Pierwszy trening Biczachczjana

Ormianin otrzyma szansę zaprezentowania swoich umiejętności podczas dwóch weekendowych sparingów, ale już dziś po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców podczas treningowej gierki. Na popołudnie zaplanowany jest jedynie tylko trening indywidualny i regeneracja. W sobotę o godz. 15:30 "Wojskowi" zmierzą się w Olivie z Piastem Gliwice, a w niedzielę o 11:30 w tym samym miejscu podejmą Stal Mielec. Legia nie planuje przeprowadzania transmisji z tych spotkań, my już teraz zachęcamy do śledzenia tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE!

Dziewiąty dzień zgrupowania w Hiszpanii przyniósł znaczną zmianę pogody. We znaki dał się przede wszystkim bardzo ulewny deszcz, który podczas piątkowego treningu mocno podlewał boisko. W zajęciach z Legią po raz pierwszy uczestniczył Wahan Biczachczjan, który w czwartek podpisał kontrakt i dołączył do nowej drużyny. Oliva: Pierwsz trening Biczachczjana - Woytek / 25 zdjęć

Lja - 39 minut temu, *.orange.pl Czuje ze da radę. Naprwno lepszy od cerlaki odpowiedz

cLe - 41 minut temu, *.vectranet.pl przynajmniej nie ma motylków wytatuowanych😂 odpowiedz

ZAWIErCIOK - 43 minuty temu, *.. my sparnigi ze Piastem i Stalą, a Stal z IF Elfsborg-iem, a Piast z Ferencvaros.... odpowiedz

