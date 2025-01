Dwa medale Urbańskiego w HMP U-16

Tenisista Legii, Jan Urbański zdobył dwa medale Halowych Mistrzostw Polski do lat 16, które rozegrane zostały w Kozerkach. Legionista pokonał czterech rywali i dopiero w dzisiejszym finale, musiał uznać wyższość Hugo Rytelewskiego (1-6, 4-6). Z Rytelewskim legionista triumfował w grze podwójnej, zdobywając tym samym dwa medale na HMP kadetów. W turnieju startowali także inni legioniści - Jan Pasiorowski, Tymon Szamborski, Barbara Kowalska i Pola Zawiślańska. Wyniki legionistów w HMP U-16: I runda: Jan Urbański - Jakub Kołowiecki (Kubala Ustroń) 6-0, 6-3 II runda: Jan Urbański - Szymon Łuczak (Calisia) 6-2, 6-2 1/4 finału: Jan Urbański - Jerzy Filip Urban (FairPlayce Poznań) 6-2, 6-3 1/2 finału: Jan Urbański - Sebastian Tejerina (Kostrzyński Klub Tenisowy) 6-2, 6-2 Finał: Jan Urbański - Hugo Rytelewski 1-6, 4-6 I runda: Jan Pasiorowski - Alex Kilian (Come-On Wrocław) 4-6, 2-6 I runda: Tymon Szamborski - Jerzy Filip Urban (FairPlayce Poznań) 3-6, 1-6 I runda: Barbara Kowalska - Wiktoria Nowicka (ŚCT Pszczyna) 1-6, 1-6 I runda: Pola Zawiślańska - Nadia Stawowiak (Grzegórzecki Kraków) 3-6, 2-6 I runda: Pola Zawiślańska/Maja Nowak (AZS) - Julia Koper/Antonina Snochowska w.o. II runda: Zawiślańska/Nowak - Maja Schweika (Sopot Tenis Klub)/Alicja Szweda (AZS) 4-6, 1-6 I runda: Barbara Kowalska/Weronika Lipska (MTC) - Julia Borowik (GKS Katowice)/Daria Dehmel (Arka) 2-6, 6-7(3) 1/4 finału: Jan Urbański/Hugo Rytelewski (AZS) - Maksymilian Łyskawa (AZS)/Stanisław Zarański (Sopot Tenis Klub) 6-2, 6-3 1/2 finału: Urbański/Rytelewski - Jan Skrzyński (KKT Olsza)/Miłosz Szczypka (Advantage Bielsko-Biała) 4-6, 6-3, 10-6 Finał: Urbański/Rytelewski - Mateusz Nowak/Antoni Szary (De Arte Athletica) 6-3, 6-4 I runda: Tymon Szamborski/Oliwier Kowzan (Warsaw West TC) - Mateusz Nowak/Antoni Szary (De Arte Athletica) 2-6, 6-7(4)

