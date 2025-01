Puszcza wraca do Niepołomic

W Niepołomicach kończone są prace remontowe (trwa m.in. montaż wież pod kamery telewizyjne i wzmacnianie konstrukcji trybun) i pod koniec miesiąca powinny nastąpić odbiory. Legia już w tym sezonie grała swój wyjazdowy mecz z Puszczą - na stadionie Cracovii, w dodatku bez udziału kibiców gości. Przed rokiem legioniści byli obecni na stadionie Cracovii na meczu z Puszczą, w sierpniu 2023 roku. Teoretycznie istnieje możliwość rywalizacji Legii z Puszczą w rozgrywkach Pucharu Polski, bowiem obie ekipy dotarły do ćwierćfinału tych rozgrywek. Fani Legii tylko raz mieli okazję gościć na stadionie w Niepołomicach - we wrześniu 2019 roku podczas spotkania Pucharu Polski.

Puszcza Niepołomice, która od awansu do piłkarskiej ekstraklasy, swoje mecze rozgrywała na stadionie Cracovii, w końcu wróci na własny stadion. Występy na obiekcie przy ulicy Kałuży w Krakowie trwały półtora roku i niewykluczone, że zespół z Małopolski skorzysta z krakowskiej gościnności jeszcze podczas pierwszego meczu rundy wiosennej. Od marca ma już występować na własnym, spełniającym wymogi licencyjne obiekcie.

Twitter - 2 godziny temu, *.com.pl Puszcza zamówiła ten artykuł?😉😉😉 odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Druga termalika. odpowiedz

