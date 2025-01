Oficjalnie

Alfarela wypożyczony do GS Kallithea

Środa, 22 stycznia 2025 r. 09:18 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Migouel Alfarela został wypożyczony z Legii Warszawa do zajmującego przedostatnie miejsce w greckiej ekstraklasie GS Kallithea. Wypożyczenie napastnika potrwa do końca sezonu 2024/25.