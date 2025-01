Oliva: Przedsparingowy trening dla wybranych

Sobota, 18 stycznia 2025 r. 10:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotni poranek na boisku w Olivie stawiła się tylko część zawodników. Wszystko dlatego, że już o 15:30 "Wojskowych" czeka mecz kontrolny z Piastem Gliwice. Sztab szkoleniowy od początku zakładał, że w starciu z gliwiczanami wystąpią w większości młodzi zawodnicy, a teoretycznie mocniejsza jedenastka zmierzy się w niedzielę ze Stalą Mielec.









Głównym powodem jest to, że już w drugiej wiosennej kolejce legionistów czeka wyjazd do Gliwic.



Rano na murawie trenowali;



Kobylak, Zieliński, Mendes-Dudziński, Wszołek, Pankov, Kapuadi, Augustyniak, Elitim, Kapustka, Chodyna, Gual, Morishita, Pekhart, Alfarela i Ruben Vinagre



Można więc przypuszczać, że na Piasta szykowani są dziś:



Tobiasz, Banasik, Olewiński, Jędrzejczyk, Ziółkowski, Barcia, Karolak, Oyedele, Goncalves, Urbański, Adkonis, Majchrzak, Nsame, Szczepaniak, Biczachczjan



Dobrą wiadomością jest to, że Ruben Vinagre coraz częściej trenuje z piłką przy nodze, ale nie będzie jeszcze brany pod uwagę do gry w sparingach. Na koniec zajęć Chodyna, Kapustka, Augustyniak i Pankov wykonywali rzuty wolne z ustawionym murem.