Ostatecznie przerwa potrwa aż 8 tygodni, czyli "Luqui" wróci do gry na początku marca. fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

Sław. - 1 godzinę temu, *.kalwinek.net Legia powinna skrócić jego wypożyczenie. Jest bardzo cieniutki odpowiedz

Tomasz - 1 godzinę temu, *.151.116 Pisałem, że 3 wyleci po zgrupowaniu. Jak zwykle odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.datapacket.com Pisałem, że nasi znachorzy będą go leczyć 2 do 3 miesiecy, więc się nie pomyliłem, wracaj chłopaku szybko do zdrowia💪 odpowiedz

LTM - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Same kaleki odpowiedz

cLe - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 🤬😡🤬😡🤬 odpowiedz

