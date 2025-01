Mokry: Bardzo wartościowy mecz

Sobota, 18 stycznia 2025 r. 17:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Uważam, że to był bardzo wartościowy mecz na koniec zgrupowania. Chciałbym podkreślić, że dziś nasz wyjściowy skład był bardzo młody - było 8 zawodników z akademii, a średnia wieku poniżej 21 lat. Ci zawodnicy już po tak krótkim okresie pracy z pierwszym zespołem są w stanie realizować nasze założenia modelu gry, zarówno w ataku, jak i obronie - powiedział po sparingowym spotkaniu z Piastem Gliwice drugi trener Legii, Grzegorz Mokry.









- Zawodnicy podnoszą swoje parametry motoryczne, bo mecz był bardzo intensywny i pod względem sytuacji byliśmy lepsi.



- Aleksander Wyganowski to z całą pewnością zawodnik bardzo utalentowany, bardzo szybko przyswaja wiedzę, realizuje bardzo wiele oczekiwanych przez nas zachowań. Bardzo mądrze się porusza i był w stanie rywalizować z zespołem ekstraklasowym, mimo że został powołany z juniorów, nie mając nawet doświadczenia z trzeciej ligi. Bardzo pozytywny występ.



- Wahan Biczachczjan to bardzo jakościowy zawodnik, który podnosi naszą kulturę gry, dużo widzi na boisku. Jego lewej nogi nie muszę chyba reklamować - zarówno jego zejście do środka, uderzenie z lewej nogi, jak i stałe fragmenty gry, które może wykonywać, podniosą z całą pewnością nasze możliwości w ataku.