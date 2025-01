Adkonis: Dzięki trenerowi Feio inaczej patrzę na futbol

Sobota, 18 stycznia 2025 r. 18:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Uważam, że przez ostatnie pół roku bardzo się rozwinąłem i jest to zasługa trenera Goncalo Feio i Filipa Raczkowskiego, bo większość meczów grałem u niego. Dziękuję mu za to, że dawał mi minuty. Dzięki trenerowi Feio zupełnie inaczej patrzę na futbol - powiedział po spotkaniu z Piastem Gliwice Jakub Adkonis.









- Zawsze walczę o każdą piłkę, nigdy nie odpuszczam. Teraz jeszcze mocniej nad tym pracowałem. Na pewno wyszło mi to na dobre. To że gram teraz na pozycji nr 10 jest lepsze dla mnie i dla zespołu. Można wykorzystywać mój największy atut, czyli wykończenie akcji i umiejętność znajdowania się w tercji ataku, a także strzał z dystansu.



- Aleksander Wyganowski to super piłkarz. Mimo swojego młodego wieku, bardzo ale to bardzo z nami funkcjonuje. Myślę, że ma duże papiery na granie.



- Na każdym zawodniku spoczywa odpowiedzialność. Jak się wychodzi na boisko, to trzeba być pewnym siebie. To nie jest tak, że tylko Artur Jędrzejczyk ponosi odpowiedzialność. Ona spoczywa na nas wszystkich. Każdy wychodzi na boisko, walczy i zasuwa.