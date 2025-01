LIVE!: Legia 2-1 Stal (KONIEC)

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Hiszpanii.

Butinio - 54 minuty temu, *.centertel.pl Dla wszystkich zakochanych w umiejętnościach Guala. Proszę sobie przeczytać relacje z meczu, co dotknie to sp...li. Co że strzeli 2 wtoczki 2ligowemu zepolowi jak w meczu mistrzowskim straci piłkę 70 razy 30 razy poda w aut i zmarnuje 20 sytuacji bramkowych. Kiedy ktoś pozna się na tej miernocie. odpowiedz

Balcer - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie kumam czemu nie ma transmijsi, skoro po meczu ma pojaić się skrót. Jeżeli może pojawić się skrót to mogła by się pojawić i transmisja. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Oyedele kontuzja? Czy oszczędzaja na Lige odpowiedz

Kojot - 2 godziny temu, *.net.pl @(L): co z Vinagre? odpowiedz

Kibic przy piwsku - 1 godzinę temu, *.206.227 @(L): ...na lige konferencji oszczędzają typka będzie modniej Legia wyglądała w Europie ,a nie świeciła jakimś tam Tobiaszem 😎🤣🤣🤣 odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kojot: trenuje juz z druzyna, bedzie gotowy na korone odpowiedz

Jan - 4 godziny temu, *.plus.pl ⚽️⚽️⚽️ tylko legia odpowiedz

Przemek8Ls - 2 godziny temu, *.orange.pl @Jan: Legia odpowiedz

