Koszykówka

Nabór do dziewczęcych drużyn roczników 2012-14

Poniedziałek, 20 stycznia 2025 r. 07:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarska Legia ogłasza nabór do dziewczęcych drużyn naszego klubu. Na zajęcia zapraszamy dziewczynki urodzone w latach 2012, 2013 i 2014. Osoby chętne zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem kontakt@aklwjunior.pl. To może być początek niezwykłej przygody z koszykówką - nie przegap jej! Trenuj w barwach koszykarskiej Legii Warszawa!