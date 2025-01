PP: Górnik Wałbrzych rywalem koszykarzy Legii

We wtorek odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych koszykarskiego Pucharu Polski. Na tym etapie Legia Warszawa zmierzy się z Górnikiem Wałbrzych. Legioniści przystąpią do rozgrywek w roli obrońcy trofeum, które wywalczyli przed rokiem.

grzesiek - 2 godziny temu, *.113.0 git, dobra drabinka odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Przydało by się zrewanżować Wałbrzychowi - bo durnie lecieli z wyzwiskami na Legię na Bemowie odpowiedz

Pawełek - 5 godzin temu, *.netfala.pl I te lasencje też będą na meczu? odpowiedz

juz jesteśmy na lotnisku - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Pawełek: Stulejković odpowiedz

To jest dobre pytanie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawełek: Mogły by być ,😍 odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.autocom.pl Szczęśliwe losowanie. Otwarte drzwi do finału odpowiedz

Viagra - 2 godziny temu, *.orange.pl Ja nie jestem tak optymistycznie nastawiony jak niektórzy oglądałem 80%meczy Górnika (ze względu na Darka) i to będzie ciężki boj dla Legii. odpowiedz

Dariusz - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dobre losowanie, teoretycznie łatwa droga do finału. Teoretycznie.. odpowiedz

