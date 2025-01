31.01-2.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 31 stycznia 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Piłkarze Legii wracają do gry - w niedzielę o 17:30 widzimy się przy Łazienkowskiej na meczu z Koroną. Kibice gości do Warszawy przyjadą autokarami. Wcześniej, bo na 13:30 zapraszamy na Bemowo na mecz naszych koszykarzy ze Startem Lublin.









Marek Kania od piątku do niedzieli rywalizować będzie w czwartych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, które odbędą się w Milwaukee.



Rozkład jazdy:

31.01 g. 20:00 FC Den Haag - FC Eindhoven

01.02 g. 12:00 Sokół Ostrów Maz. - Legia II Warszawa [kosz]

01.02 g. 13:00 ŁKS II Łódź - Legia II Warszawa (sparing)[Łódź]

02.02 g. 13:30 Legia Warszawa - Start Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

02.02 g. 14:45 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom

02.02 g. 17:30 Legia Warszawa - Korona Kielce



Młodzież:

31.01 g. 15:30 Legia U13 - UKS SMS Łódź 12 [ul. Łazienkowska 3]

31.01 g. 18:00 Legia Warszawa U-17 - AK HydroTruck Radom U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

31.01 g. 19:00 Legia Warszawa U-14 - Sokoły Toruń U-14 [hokej, ul. Łazienkowska 6a]

01.02 g. 10:00 Legia U19 - OH Leuven U19 [LTC]

01.02 g. 12:00 Legia U16 - OH Leuven '09 [LTC]

01.02 g. 12:00 RB Lipsk 10 - Legia U15 [Leipzig]

01.02 g. 14:00 Legia U17 - FASE Szczecin 08 [LTC]

01.02 g. 16:00 Legia U14 - Widzew Łódź 11 [LTC]

02.02 g. 12:30 Legia U12 - Chemik Bydgoszcz 13 [ul. Łazienkowska 3]



Legia U10 wystąpi na turnieju w Pradze.