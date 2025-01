Koszykówka

Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Środa, 22 stycznia 2025 r. 13:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Rundę rewanżową rozpoczynamy od wyjazdowego meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza, w którym legioniści będą chcieli zrewanżować się za porażkę z pierwszej kolejki, doznanej na Bemowie. Ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego, po stracie jednego z najlepszych strzelców Orlen Basket Ligi - Souleya Bouma, musi walczyć o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dzień przed meczem z Legią, w Dąbrowie zdecydowano się na zmianę szkoleniowca - z klubem pożegna się hiszpański trener Boris Balibera, pracujący w tym klubie drugi sezon.



Souley Boum - rozgrywający, po świetnym początku sezonu (7 występów), został wykupiony przez francuski CSP Limoges. MKS z kolei po niezłym starcie rozgrywek i bilansie 3-2 po pięciu kolejkach (wygrane z Legią, Arką i Śląskiem), przegrał wszystkie mecze po... drugim listopada zeszłego roku. Aż 10 kolejnych spotkań, co oznacza dla drużyny ostatnie miejsce w tabeli i bilans 3-12, z coraz większą stratą do bezpiecznego miejsca. Szczególnie wobec wzmocnień drużyn, z którym ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego będzie musiała rywalizować o ligowy byt. Oczywiście nie oznacza to, że Legię w czwartek czeka spacerek. Wręcz przeciwnie. W MKS-ie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i do rywalizacji przystępują z nożem na gardle.



Słabe wyniki, w tym seria 0-10, sprawiły, że prezes klubu, na niewiele ponad 24 godziny przed spotkaniem z Legią zdecydował się na zmianę pierwszego szkoleniowca. Przeciwko Legii, zespół MKS-u poprowadzi dotychczasowy asystent, pracujący w Dąbrowie od kilku lat - Michał Dukowicz (trwają poszukiwania docelowego szkoleniowca), któremu pomagać będzie Adam Engström.



Z pewnością podwójnie zmotywowany będzie Raymond Cowels, który w Legii spędził ostatnie lata, a przed obecnym sezonem trafił do Dąbrowy. Tam wiedzie mu się różnie - notuje średnio 13.2 pkt. na mecz w ciągu 29 min. na parkiecie i trafia 32.8% za 3. W składzie MKS-u doszło już do kilku zmian personalnych. Jako pierwszy zespół opuścił wspomniany lider - Boum. Kilka dni później pożegnano się z głębokim rezerwowym Filipem Stryjewskim oraz obwodowym - Princem Alim, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei i po zaledwie czterech występach (śr. 8.0 pkt. i 2.8 as.) opuścił klub. W połowie stycznia odszedł również - po zaledwie jednym występie - rozgrywający, Supreme Hannah.









Do zespołu sprowadzono Teyvona Myersa oraz Tylera Cheese'a. Ten drugi jest doskonale znany polskim kibicom z zeszłorocznych występów w Sokole Łańcut. Obecnie zdobywa 14.3 pkt. w 32.5 min., notuje także 6.0 as. Myers to gracz, z którego zrezygnował King Szczecin, a po którego szybko sięgnął MKS. W zespole z Dąbrowy wystąpił na razie w pięciu spotkaniach i obecnie jest najlepszym strzelcem zespołu - zdobywa średnio 25.2 pkt. (w 33 min.), ma ponadto 5.2 as. i bardzo dobrą skuteczność za 3 punkty (najlepszą w drużynie) - na poziomie 43.5 procent. W Kingu grywał zdecydowanie mniej (śr. 21:50 min.), a przede wszystkim jego rola była diametralnie inna - oddawał mniej więcej połowę mniej rzutów, przez co punktował słabiej (śr. 9.6 pkt.). Dziś to na nim opiera się gra MKS-u i na zatrzymaniu tego gracza kładziony będzie z pewnością nacisk. Wierzymy, że Andrzej Pluta po bardzo dobrym występie przeciwko Kingowi w ostatniej kolejce, znów potwierdzi wysoką dyspozycję - i to nie tylko pod względem skuteczności w ataku, ale i w obronie, bowiem Myersa trzeba naciskać cały czas. A to gracz, który doskonale radzi sobie z wymuszaniem przewinień, co czyni średnio 6.2 raza na mecz. Z linii rzutów wolnych trafia 89.7% rzutów.



W ataku, największą rolę, oprócz wspomnianych Myersa, Cheese'a i Cowelsa, spełnia wysoki Szwed (220 cm wzrostu!), Mattias Markusson, który trafia 70.8 procent rzutów z gry (śr. 11.7 pkt. na mecz) i notuje 9.5 zbiórki. Przeciwko niemu grać będą znacznie niżsi i szczuplejsi Mate Vucić i E.J. Onu. Znacznie mniejszą rolę w zespole pełni drugi ze Szwedów - występujący na pozycjach 2-3, David Höök, który spędza na parkiecie 18.5 min. i zdobywa raptem 4.2 pkt. Powyżej 20 minut na placu gry spędzają Aleksander Załucki (6.7 pkt.), Michał Kucharek (6.6 pkt.), Marcin Piechowicz (5.6 pkt.), a ponadto szkoleniowiec klubu z Dąbrowy ma do dyspozycji Adama Łapetę (śr. 15 min., 4.7 pkt. i 3.0 zb.) oraz mierzącego 210 cm - Jana Wójcika (śr. 7.5 min. i 2.5 zb.).



Legia w ostatni weekend przerwała serię czterech kolejnych porażek i przed własną publicznością pokonała wicemistrza Polski - Kinga Szczecin. Legioniści podobnie jak we Wrocławiu bardzo dobrze weszli w mecz, później pozwolili rywalom wrócić do gry, ale w przeciwieństwie do meczu z WKS-em, ani razu nie oddali prowadzenia. W drugiej połowie kontrolowali przebieg rywalizacji. Debiut z eLką na piersi zaliczył Sam Sessoms, który w I części spotkania wydawał się nieco sparaliżowany i popełniał proste, niewymuszone błędy. Dopiero po zmianie stron jakby oswoił się z atmosferą panującą w hali na Bemowie, pokazał, że potrafi przyspieszać grę naszego zespołu, dynamicznie atakować strefę podkoszową, a także odegrać piłkę do kolegów z drużyny. Mamy nadzieję, że z każdym kolejnym spotkaniem będzie w naszej drużynie spisywał się coraz lepiej i lepiej rozumiał się z kolegami na parkiecie.



Legia w Dąbrowie Górniczej z reguły radziła sobie nieźle. W minionym sezonie, pod koniec listopada 2023 roku, wygraliśmy na tym terenie dość pewnie, 103:86. Bilans ostatnich siedmiu spotkań obu zespołów w hali w Dąbrowie Górniczej to 4 wygrane Legii i zwycięstwa MKS-u.



Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek, 23 stycznia o godzinie 17:30 w hali w Dąbrowie Górniczej. Bilety na to wydarzenie cały czas można kupować TUTAJ. Bezpośrednia transmisja będzie miała miejsce w Polsacie Sport 2.



MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 3-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,9 / 84,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,9%



Skład: Supreme Hannah, Tyler Cheese, Wiktor Rajewicz, Jakub Wojdała (rozgrywający), Teyvon Myers, Raymond Cowels III, Szymon Ryżek, Aleksander Załucki (rzucający), David Höök, Maciej Kucharek, Marcin Piechowicz, Nikodem Woźny (skrzydłowi), Adam Łapeta, Mattias Markusson, Maksymilian Szefler, Jan Wójcik (środkowi).

trener: Michał Dukowicz, as. Carl Adam Engström



Najwięcej punktów: Teyvon Myers 126 (25.2), Tyler Cheese 100 (14.3), Raymond Cowels III 198 (13.2)



Przewidywana wyjściowa piątka: Tyler Cheese, Teyvon Myers, Raymond Cowels III, Marcin Piechowicz, Mattias Markusson.



Wyniki: Legia (w, 68:77), Górnik (d, 74:79), GTK (w, 81:79), Arka (d, 100:93), Śląsk (w, 78:93), King (d, 88:92), Trefl (w, 92:68), Start (w, 95:81), Zastal (w, 86:73), Dziki (d, 48:63), Czarni (w, 86:72), Spójnia (d, 67:79), Stal (w, 92:89), Anwil (d, 77:87), Twarde Pierniki (d, 98:101).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.10.2024 Legia Warszawa 68:77 MKS Dąbrowa Górnicza

22.03.2024 Legia Warszawa 93:86 MKS Dąbrowa Górnicza

25.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza 86:103 Legia Warszawa

19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

19.02.2005 MMKS Dąbrowa Górnicza 82:52 Legia Warszawa (II liga)

30.10.2004 Legia Warszawa 76:67 MMKS Dąbrowa Górnicza (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 12-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,3 / 81,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,0%



Skład: Sam Sessoms, Andrzej Pluta, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 305 (śr. 20,3), Michał Kolenda 182 (12,1), Andrzej Pluta 174 (11,6), Mate Vucić 119 (9,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta/Sam Sessoms, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71).



Termin meczu: czwartek, 23 stycznia 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Dąbrowa Górnicza, Al. Róż 3 (HWS Centrum im. Zygmunta Cybulskiego)

Ceny biletów: 25, 30 i 100 zł

Pojemność hali: 2944 miejsca

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski, fot. Maciek Gronau