Migouel Alfarela ma trafić na wypożyczenie do końca sezonu do greckiego klubu GS Kallithea - informują meczyki.pl.

Babka co nie śpi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo, trzeba gonić dziadostwo z 1 drużyny odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Mam nadzieję, że będzie to płatne wypożyczenie, bo zawodnik wbrew swoim występom wygenerował całkiem duże zainteresowanie na rynku.



Mamy poniedziałek, więc liczyłem że Legia dziś ogłosi nowego napastnika. Zamiast tego tracimy jednego z nich. odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Mateusz z Gór: nic nie tracimy. Być może zyskamy jak wróci odbudowany po wypożyczeniu. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie znaleźli frajera,który go kupi to wypychają go na wypożyczenie na jakieś zadupie. Jeszcze kontrakt Legia ogarnie. Tak się robi u nas biznes. Wydali na gościa 1 mln ojro ,a teraz jeszcze dopłacają do wypożyczenia. Kto bogatemu zabroni. odpowiedz

