KSW: 21 lutego walka Siexy w Libercu

Poniedziałek, 20 stycznia 2025 r. 17:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, Jacek "Siexa" Gać wraca do klatki. Legionista będzie walczył podczas gali XTB KSW 103, która 21 lutego odbędzie się w czeskim Libercu, w hali Home Credit Arena. Rywalem "Siexy", w limicie wagowym do 79 kilogramów, będzie debiutujący w MMA Czech, Samuel Bily.



Wcześniej zawodnik z Czech walczył amatorsko głównie w pojedynkach pięściarskich i kickboxerskich, toczonych również w małych rękawicach. Rywalizował pod skrzydłami czeskich organizacji I Am Fighter i Redneck Fight, gdzie wywalczył tytuł mistrzowski. Jacek Gać stoczył jak dotąd trzy walki MMA. Dwie pierwsze wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie, a w trzeciej, w Radomiu - w ramach KSW, musiał uznać wyższość Michała Gniadego.



