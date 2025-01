W sobotę sparing z Górnikiem Łęczna

Komentarze (4)

Malarz spadaj do Bełchatowa - 2 godziny temu, *.mm.pl Ale bieda z tymi sparingami... odpowiedz

Trampek - 5 godzin temu, *.125.113 Nie pytam się czy w LEGII jest "skauting" . Bo większość kibiców wie jak jest , przynajmniej tak wygląda z wypowiedzi na portalach związanych z LEGIĄ. Ale może "ktoś" z .... działaczy LEGII zainteresowałby się tym tematem: " https://transfery.info/aktualnosci/przeprowadzil-latem-hitowy-transfer-fc-barcelony-chce-pomoc-legii-warszawa-jeden-topowy-talent-kazdego-roku/233815 . Podrzucam ten temat dlatego, że jeżeli w LEGII wiedza o skautingu jest ZEROWA , to może należy z kontaktować się z kimś, kto tą wiedzę posiada. Zwłaszcza jeżeli jest gotowy na taki kontakt . Nie musi to być kontakt wiążący obie strony. Ale poszerzenie horyznontów wyślowych też w jakimś stopniu może być pomocne. odpowiedz

Lookas1981 - 8 godzin temu, *.com.pl Legia w lidze wykłada się na właśnie na takich mocnych ekipach, więc co za różnica. odpowiedz

asa - 8 godzin temu, *.tpnet.pl co raz lepsi przeciwnicy w sparingach kto nastepny Wieczysta? odpowiedz

