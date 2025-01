Włoski dyrektor na celowniku Legii?

Po zakończeniu pracy Jacka Zielińakiego jako dyrektora sportowego, Legia Warszawa nadal nie znalazła nikogo na to stanowisko. Według informacji goal.pl, w kręgu zainteresowań stołecznego klubu pojawiło się nowe nazwisko. To Cristiano Giaretta z Pafos FC.

speed - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Jose Arcadio Morales. Kubański pisarz eseista. odpowiedz

qqq - 28 minut temu, *.orange.pl Mi za to wpadła sąsiadka w oko, ale przez to sąsiad chce mi podbić oko :D odpowiedz

quguar - 1 godzinę temu, *.tvp.pl Njlepiej wziac jakiegos Czecha ze sparty albo slavii. ewentualnie liga niemiecka.... ten hiszpanski eksperyment nie dziala... odpowiedz

Kaczyński - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dyrektor Tadeusz Podraza vel Marian Zaraza jest niby na emeryturze,ale zgłasza chęci. To ten dyrektor ze Swornicy Czarnowąsy, Hutnika Trąbki, czy Izolatora Boguchwała 😃 odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja się zwracam do ludzi odpowiedzialnych za ten portal,by nie pisali o takich groteskach, bo to szkoda czasu! Typ tu nie przyjdzie,a po drugie skupmy się na szukaniu piłkarzy,a nie jakiegoś ciecia! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl A według innych informacji Legia przez całe okienko transferowe będzie przeprowadzać transfery na tych samych zasadach co dotychczas, czyli Mozyrko skauting, Zieliński negocjacje. Dyrektora sportowego nikt nie szuka bo, nie ma kto i kiedy. Znajduje się on daleko na liście priorytetów i pojawi się dopiero po zakończeniu okienka, najwcześniej w marcu. Całe to odsunięcie Zielińskiego było tylko zasłoną dymną dla kibiców, żeby się tak nie wkurzali, a prawdziwe plany były takie, żeby zimą wszystko wyglądało tak samo, a do zmian doszło dopiero później. Z Biczchczjanem negocjował normalnie Zieliński. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Super są ostatnio te transferowe doniesienia.



"Legia interesuje się X. Są jednak małe szanse na to, że X przyjdzie do Legii." odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Ponoć Czesław Palik jest do wzięcia. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.tele2.se A Tina Kay jest na moim celowniku. Rownie wielkie szanse. odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.com.pl Wczoraj tą informacją zapłonęły legijne internety. Szkoda tylko że każdy artykuł informował że przejście jest bardzo mało prawdopodobne, bo chłop pracuje w klubie gdzie są zdecydowanie większe pieniądze niż w Legii i taki transfer to byłaby degradacja dla tego dyrasa sportowego. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.orange.pl Zamiast karmić nas takimi bzdurami może coś o szukaniu nowego napastnika😡😡 odpowiedz

cyk - 1 godzinę temu, *.net.pl @(L)evinho.Onet.Pl: przecież cały czas szukają i dyrektora sportowego i napastnika. Nie mają chwili odpoczynku tak zasuwają. odpowiedz

