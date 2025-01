Mecz ze Śląskiem 2 marca. Zmiana terminu meczu z Radomiakiem

Ustalono terminarz 23. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zagra na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 2 marca o godz. 14:45. Na wniosek Canal+ zmianie uległ także termin meczu 22. kolejki pomiędzy Radomiakiem Radom i Legią Warszawa - odbędzie się on 22 lutego o godz. 20:15.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Balcer - 4 godziny temu, *.orange.pl Bóg was opuścił, to już wole niedziele o 17:30, też do kitu ale już lepsza niż ta odpowiedz

Twitter - 2 godziny temu, *.vodafonedsl.it @Balcer: No akurat dla mnie lepiej, bo jeszcze tego samego dnia będę w domu. Nie muszę czekać na TLK Ustronie do 2giej w nocy💪 odpowiedz

Twitter - 7 godzin temu, *.vodafonedsl.it Mecz z Radomiakiem przesunięty dzień wcześniej na 20.15🖐 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.