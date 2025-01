Mecz z Jagiellonią w środę

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Wfh - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl najlepiej niech mecze beda w niedziele np. o 11 .Wtedy ranoz dzieciakami do kosciola a potem mecz i obiadek u babci ,Faktycznie chyba kogos po...alo🤣 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.datapacket.com Środa 21, chyba kogoś po...ało i to mocno, dzieci w czwartek do szkoły, no chyba, że to ferie już w Warszawie, ale i tak komunikacja w Warszawie po 23:00 to porażka. 🤬🤬🤬🤬🤬 odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.163.31 @PiotrŻo(L)iborz: Ferie to w połowie lutego się kończą, wystarczyłoby mecze wieczorne w PP zaplanować o 20.30 (lub 20.15) i byłoby super. PZPN z tv ustalają chore godziny, a przecież w pucharze są dogrywki, karne, jak nie było pomyślunku tak nie ma w tej organizacji, nieważne kto rządzi. Ale dobrze, że gramy w środę! odpowiedz

Kibic Legii - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niemożliwe... Jagiellonia nie ugrała swojego terminu 😁 odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Kiedy bilety? 💪 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.