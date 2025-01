Biblioteka legionisty: Magazyn RetroFutbol #2: Świąteczne historie futbolu (295)

Czyte(L)nia

Magazyn RetroFutbol #2: Świąteczne historie futbolu (295)

Środa, 22 stycznia 2025 r. 16:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W grudniu zeszłego roku wydany został drugi magazyn RetroFutbol, który dostępny był jedynie w przedsprzedaży, dla osób, które wsparły jego wydanie kwotą 65 złotych. Wcześniej ta sama ekipa wydała magazyn przed ostatnimi mistrzostwami Europy. Tym razem, ze względu na termin wydania, całość miała nawiązywać do Świąt Bożego Narodzenia. A co za tym idzie, także futbolu w Laponii i okolicy. Stąd podtytuł wydawnictwa - "Świąteczne historie futbolu".



Publikacja liczy 110 stron formatu A4. Jeśli chodzi o treści, to wydawnictwo jest bardzo nierówne. Widać, że część twórców ma już jakieś doświadczenie, niektórzy dopiero stawiają pierwsze kroki. Szczególnie w przypadku tych drugich przydałaby się lepsza albo jakakolwiek korekta.









Co znajdziemy w środku? Zaczynamy od lektury wywiadu z Mateuszem Dubiczeńką - ekspertem od futbolu w Finlandii. Następnie można przeczytać rozmowę z Piotrem Stokłosą na temat rynku książek sportowych w naszym kraju oraz z Piotrem Rajkiewiczem - byłym piłkarzem Olimpii Elbląg czy Gwardii Warszawa. Przybliżono także losy klubu FC Santa Claus, czyli klubu Świętego Mikołaja oraz reprezentacji Laponii, której mecze nie są przez FIFA traktowane jako oficjalne, ale kilka występów w swojej historii zaliczyła. Co nieco znajdą kibice Premier League - w jednym z tekstów wybrano opis najlepszych meczów w Boxing Day.



Inny z tekstów traktuje o Bundeslidze ("Dzień, w którym zamarzła Bundesliga"). Przeczytamy także o spotkaniach polskich klubów, podczas których warunki atmosferyczne były najbardziej surowe. W nim przypomniano m.in. spotkania Legii ze Spartakiem i Panathinaikosem. Znajdziemy także krótkie opisy kilku filmów o tematyce piłkarskiej lub kibicowskiej, kalendarium, historię Johana Neeskensa, Oresta Lenczyka, Franciszka Smudy czy Svena Gorana Erikssona. Na koniec przygotowano długą listę piłkarzy zmarłych w roku 2024.



Tytuł: Magazyn RetroFutbol #2: Świąteczne historie futbolu

Autorzy: Bartosz Bolesławski, Maciej Iwanow, Magdalena Jabłońska, Maciej Kanczak, Mateusz Kasowski, Adrian Kleć, Tomasz Madej, Mateusz Matusiak, Mariusz Moński, Przemysław Płatkowski, Mikołaj Rajkiewicz, Kacper Śliz, Jakub Tarantowicz, Hubert Walko, Grzegorz Zimny.

Wydawca: Bartłomiej Matulewicz

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 110

Cena: 65 zł



