Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Poniedziałek, 20 stycznia 2025 r. 19:22 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 pokonała 6-1 piątoligowe rezerwy Radomiaka, juniorzy młodsi wygrali 4-1 z Lechią Gdańsk. Legia U16 po ciekawym meczu wygrała 3-1 z Jaguarem Gdańsk, a zespół U15 wygrał 8-1 z Lechią. Legia U14 w sobotę wygrała 7-2 z GKS Katowice, zaś w środę - 5-0 ze Zniczem Pruszków U15. Zespoły U11 i U13 rozegrały ciekawe mecze sparingowe z FASE Szczecin. Gracze z roczników 2013 i 2016 zagrali z kolei z GKS Katowice.



Sparing: Radomiak II Radom (V liga) 1-6 (1-0) Legia U19

1-0 5 min.

1-1 47 min. Samuel Kovačik (as. Przemysław Mizera)

1-2 55 min. Jan Kniat (as. Stanisław Kubiak)

1-3 64 min. Eryk Mikanowicz (as. Denis Stoliarenko)

1-4 75 min. Dawid Korzeniowski (as. Mikołaj Kotarba)

1-5 79 min. Przemysław Mizera (as. Igor Busz)

1-6 84 min. Jan Kniat b.a.



Legia: Konrad Pietruniak (46' Denis Stoliarenko [09]) – Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok (46' Dawid Korzeniowski [08]), Dawid Foks – Stanisław Kubiak [08](70' Igor Busz), Filip Przybyłko [08](46' Jakub Gliwa [09], 57' Filip Przybyłko), Jan Kniat, Eryk Mikanowicz – Igor Busz (46' Samuel Kovačik), Tomasz Rojkowski (46' Przemysław Mizera), gr. testowany

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U17 - Lechia Gdańsk 08

Gole:

1-0 37 min. Juliusz Rafalski (as. Kristijan Jovović)

1-1 41 min. Szymon Jasiński

2-1 51 min. Maksymilian Dołowy (as. Jan Gawarecki)

3-1 57 min. Jacob Levy (as. Bartosz Jukowski)

4-1 79 min. Ksawery Jeżewski b.a.



Strzały (celne): Legia 27(11) - Lechia 10(5)



Sparing U16: Legia 3-1 (1-1) Jaguar Gdańsk '09

Gole:

1-0 20 min. Dawid Mastalski (as. Jakub Juszczak)

1-1 41 min. Maks Mikołajewski z karnego

2-1 83 min. Olivier Pławiński (as. Franciszek Stępniewski z rogu)

3-1 87 min. Dawid Mastalski (as. Szymon Siekaniec)



Strzały: Legia 17(6) - Jaguar 7(3)



Legia U15 8-1 (3-0) Lechia Gdańsk 10

Gole:

1-0 23 min. Jan Szybicki (as. Filip Kwiecień)

2-0 36 min. Aleks Rzepkowski (as. Igor Lechecki)

3-0 39 min. Bartosz Przybyłko (as. Jan Szybicki)

4-0 43 min. Kacper Kwiatkowski (as. Jan Szybicki)

5-0 53 min. Kacper Kwiatkowski (as. Jan Szybicki)

6-0 62 min. Aleks Rzepkowski (as. Kacper Kwiatkowski)

6-1 73 min.

7-1 74 min. Antoni Błoński (as. Kacper Kwiatkowski)

8-1 80 min. Bartosz Przybyłko (as. Antoni Błoński)



Legia U14 7-2(2-0) GKS Katowice 11

Gole:

1-0 17 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Wlazło)

2-0 32 min. Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

3-0 46 min. Marcin Kośmiński

4-0 48 min. fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

5-0 60 min. Aleks Szybalski

5-1 70 min.

6-1 75 min. Stanisław Maisiuk (as. Fryderyk Paprocki)

6-2 78 min.

7-2 80 min. Fryderyk Paprocki



sparing środowy (22.01): Legia U14 5-0 (3-0) Znicz Pruszków U15

Gole:

1-0 7 min. gol samobójczy

2-0 20 min. Aleks Szybalski (as. Antoni Kośmider)

3-0 24 min. Kacper Kwiatkowski (as. Szymon Wlazło)

4-0 45 min. Aleksander Dąbrowski (as. Fryderyk Paprocki)

5-0 77 min. Fryderyk Paprocki (karny na Aleksie Szybalskim)



Strzały [celne](20-80'): Legia 10 (7) - Znicz 10(6)



Legia U13 - FASE Szczecin 12



Strzały (celne): Legia 21(11) - FASE 15(7)



Legia U12 - GKS Katowice 13



Strzały (celne): Legia 47(25) - GKS 14(9)



Sparing: Legia U11 - FASE Szczecin 14



Strzały (celne): Legia 12(10) - FASE 21(15)



Sparing: Legia U10 - FASE Szczecin 15

Sparing: Legia U9 - GKS Katowice 16