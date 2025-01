PamiętaMY

Legioniści w 162. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Piątek, 24 stycznia 2025 r. 07:23 OFMC, źródło: Legionisci.com

22 stycznia obchodziliśmy 162. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego w XIX stuleciu polsko-litewsko-białoruskiego, antyrosyjskiego zrywu narodowego, który objął ogromne obszary zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie, Litwę, Inflanty i ziemie ukrainne.









Pamiętając o powyższych wydarzeniach, w środowy wieczór, delegacja kibiców Legii Warszawa złożyła wieniec w kwaterze Powstańców Styczniowych na Powązkach Wojskowych oraz zapaliła znicze w Parku Traugutta i na stokach Cytadeli. Z kolei w weekend poprzedzający rocznicę nasi koledzy z Legia PamiętaMY posprzątali kwaterę i udekorowali biało-czerwonymi wstążkami 68 powstańczych grobów. Dzięki wsparciu Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa oraz kibiców Legii mieszkających w różnych częściach Polski, wspólnym wysiłkiem udało dotrzeć się do miejsc pamięci na terenie kilku województw.

Wracając do Powstania, była to również ostatnia próba powołania do życia Rzeczypospolitej Trojga Narodów, nieudana z powodu niechętnej Polakom postawy Rusinów. Na północnych rubieżach również Łotysze zachowywali się wobec Powstańców zdecydowanie wrogo.



Tradycyjnie kwitła niemiecko-rosyjska współpraca wyrażona realizowaniem założeń polityki antypolskiej. W Berlinie, jeszcze przed rozpoczęciem walk, Bismarck pisał - "Bijcie w Polaków, by ich ochota do życia odeszła; (...) jeśli pragniemy istnieć, nie pozostaje nam nic innego jak ich wytępić".



Powstanie Styczniowe popierali "postępowi" marksiści. Ale nie z miłości do Polaków, a z chęci zniszczenia zastanego porządku świata, do czego w naszych wojowniczych rodakach upatrywali użyteczne narzędzie.

"Powstanie było aktem desperacji, ale nie było szaleństwem" - taką tezę stawia historyk prof. Andrzej Nowak. Nie miejsce na rozprawę na ten temat. Z pewnością było zakrojoną na niezwykle szeroką skalę wojną partyzancką o niezliczonej ilości potyczek. Po stronie powstańczej mogło brać udział nawet 200 tys. ludzi. Niestety, rozproszenie walczących, brak uzbrojenia, brak jakiegokolwiek wsparcia nie mogły wówczas skutkować czymś innym niż klęską.



Cześć i chwała Bohaterom!

fot. Michał Wyszyński