Świderski nie dla Legii

Remino - 13 minut temu, *.orange.pl Młodzieżowców Legia ma lepszych. W nich inwestować należy. odpowiedz

Tego nikt się nie spodziewał ... - 28 minut temu, *.centertel.pl Byli w totalnym szoku ... 🤣😂 odpowiedz

Euzebiusz - 35 minut temu, *.plus.pl Kolo Muani też nie dla Legii, aj ta prawie udana ofensywa transferowa..... odpowiedz

Sebo(L) - 39 minut temu, *.vectranet.pl Szok i niedowierzanie 😁 odpowiedz

Juri - 48 minut temu, *.centertel.pl Takie kwoty w największym Polskim klubie nie powinny być zaporowe. odpowiedz

Wyrwikufel - 52 minuty temu, *.netfala.pl Jeśli Legia chce się rozwijać to powinna zacząć płacić za transfery 2-3 mln euro czyli wejść na wyższy poziom. Teraz jesteśmy dziadami, dla których 1 mln euro to dużo, często za dużo. odpowiedz

Wycior - 10 minut temu, *.vectranet.pl @Wyrwikufel: Chyba, że do wygarnięcia jest francuski budowlaniec, afrykański emeryt lub hiszpański wirtuoz defensywy… odpowiedz

Szpic - 55 minut temu, *.chello.pl Najgorsze jest to że na razie żaden sensowny napastnik nie jest dla Legii. Jak zwykle transfery "TOP". odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.122.16 2 mln I 1 mln rocznie... Za gościa który przyszedłby do Legii i byłaby miernota. odpowiedz

Zoltan - 35 minut temu, *.chello.pl @13: to samo miałem napisać, za dużo kasy jak za taką "jakość".. z drugiej strony, daliśmy milion na Akwarele :P odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ach, a było już tak blisko 😂 odpowiedz

pesymista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Chyba nikt nie miał wątpliwości, że Świderski do nas nie przyjdzie. odpowiedz

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.lupro.net A szkoda odpowiedz

Shazza - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Po co pisać takie artykuły?

Wiadomo od początku, że nie będzie takie transferu.

Istniał on tylko w sferze medialnej.

Tylko po to aby napisać "nie dla Legii".

Takich artykułów można wysmażyć cale tysiące. Messi nie dla Legii. Ronaldo nie dla Legii. Haaland nie dla Legii.

Tylko po co? odpowiedz

Unknown1916 - 45 minut temu, *.centertel.pl @Shazza: Świderski jest Polakiem, rozmowy były, kwota za transfer i zarobki to nie jakiś kosmos dla Legii. Nie znamy jego sytuacji rodzinnej, konkretne siano zarobił w Stanach. Przypomnij sobie dlaczego trafił do nas np. Vadis. Zmiennych jest całe multum.



A tak w ogóle to co Twój komentarz robi pod artykułem, których można wysmażyć całe tysiące? odpowiedz

Leśnik - 29 minut temu, *.orange.pl @Shazza: Dla pieniędzy-mówi Ci to coś? odpowiedz

cleo - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl @Shazza: no dokładnie można było sobie darować ten artykuł.. odpowiedz

