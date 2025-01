Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC.

Lutek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brak transferów może się skończyć tym że Legia skończy w środku tabeli i brak występu w pucharach spowoduje że w przyszłym sezonie. Zamiast Kupować będą musieli sprzedawac odpowiedz

Wiśniak - 2 godziny temu, *.47.72 Ooo orły sokoły dają popis z ogórami

Piłkarzyny or siedmiu boleści odpowiedz

Misieek - 2 godziny temu, *.. Nasi idą jak przecinaki... 1-2 w plecy w pierwszej...😐 odpowiedz

Hd - 2 godziny temu, *.centertel.pl 🔴⚪️🟢

🙂🙂🙂 odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl A co z nsame? odpowiedz

Nsame - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L): Będę oglądał spotkanie z pubu.

Piwo i frytki. odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl @(L): Jeżeli to nie kontuzja lub choroba, to pewnie pożegnamy naszą niespełnioną czarną panterę.

I chyba dobrze. odpowiedz

Nsame - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Barnaba: Nabiegałem się i muszę odsapnąć w pubie. odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Nsame: Szybko złapałeś polski język, a wszyscy pierniczą, jaki on trudny.

No ale ty jesteś orłem, sokołem, panterą, lwem pustyni i puszczy oraz niepokonanym słoniem i upartym bawołem. odpowiedz

Nsame - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Barnaba: Szybko się biega, to i szybko łapie.

I pije, otwieram 5 piwo, zdrowie wasze... odpowiedz

Wilanow - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Nsame: w punkt Kolego!!! Zdrowie naszej Czarnej Pantery :) odpowiedz

Nsame - 44 minuty temu, *.centertel.pl @Wilanow: A właściwie, to dlaczego ja dzisiaj nie gram?

Szykowałem się na ten mecz, nawet każdego dnia był dodatkowy spacer, i nic. odpowiedz

krislegia - 4 godziny temu, *.matrixinternet.pl No to dziś urazy i notują Gual i Wszołek i można podsumowywać sezon. odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Rzeczywiście przeciwnik z wysokiej półki, żeby się sprawdzić... 😉 odpowiedz

