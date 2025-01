Stadiony: Wembley

Czwartek, 30 stycznia 2025 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Stadion Wembley to chyba najbardziej kultowy obiekt na Starym Kontynencie. To także miejsce, na którym od lat występuje reprezentacja Anglii, gdzie odbyły się kultowe koncerty czy mecze mistrzostw Europy, a także finały Ligi Mistrzów (2011, 2013 i 2024). Obecne Wembley, który leży w dzielnicy Londynu o tej samej nazwie, to nowoczesny stadion zbudowany w latach 2003-06 (za 757 milinonów funtów) w miejscu starego Wembley, który funkcjonował od 1923 roku.



Zdjęcia stadionu - 82 zdjęcia Bodziacha









Na Wembley rokrocznie rozgrywane są półfinały i finały Pucharu Anglii, finał Pucharu Ligi Angielskiej, a także finały barażów niższych lig, co zawsze jest wielkim świętem dla mniejszych ekip. Obecny obiekt może pomieścić 90 tysięcy kibiców i z każdego miejsca widoczność jest fantastyczna. Dojazd komunikacją miejską jest świetny - z pobliskiej stacji metra jest raptem kilka minut na piechotę szeroką aleją, wzdłuż której ciągną się kawiarenki, a w dni meczowe rozstawiane są także dodatkowe budki z napojami i przekąskami.



W dni niemeczowe bez problemu można podejść pod sam stadion i jego promenadę. Co zresztą uwielbiają biegacze, robiąc sobie niejako bieżnię, choć oczywiście nie 400-metrową wokół bryły stadionu. Obwód stadionu wynosi 1 km. Wokół stadionu znaleźć można pomniki - jeden poświęcony rugbystom, drugi - Bobby'ego Moore'a. Znajdziemy także liczne tablice upamiętniające ważne mecze rozgrywane w tym miejscu - również na poprzedniej wersji obiektu.



Zorganizowana wycieczka po Wembley trwa ok. 2 godziny. Można obejrzeć najważniejsze miejsca, w tym szatnie. Te są cztery, bowiem zdarza się, że tego samego dnia rozgrywane są dwa mecze. Każda z nich jest identyczna. Jako że stadion jest neutralny, nie ma reguły obowiązującej na innych obiektach, że szatnie dla przyjezdnych są mniejsze, gorzej wyposażone itp. Trybuny podzielone zostały na trzy kondygnacje. Na najniższym poziomie znajdują się 34 303 miejsca, na środkowym 16 532, a na najwyższym 39 165 miejsc.



Dach na obiekcie może być zamknięty, a do jego budowy zużyto... 7000 ton stali. Coś, co wyróżnia stadion na pierwszy rzut oka, to stalowy łuk przebiegający nad stadionem, który ma 133 metry wysokości. W nocy bywa podświetlany. Oprócz kwestii ozdobnych, ma także istotne znaczenie dla trzymania całej konstrukcji dachu. Wewnątrz znajduje się największa na stadionach piłkarskich sala konferencyjna. Wycieczki po stadionie odbywają się z reguły 8 razy dziennie, a koszt takiej przyjemności to 25 funtów.











fot. Bodziach



