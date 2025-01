Konkurs II: Wygraj bilet na mecz z Koroną! [WYNIKI]

Piątek, 24 stycznia 2025 r. 18:29 Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania mamy 6 biletów na inauguracyjny mecz rundy wiosennej Legia Warszawa - Korona Kielce, który odbędzie się 2 lutego o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Co trzeba zrobić by wygrać bilet? Prawidłowo wytypować wyniki weekendowych spotkań drużyn Legii. Wejściówki na mecz Legia - Korona cały czas można nabywać na bilety.legia.com - zajętych jest już blisko 21 tysięcy miejsc. Zapraszamy!









UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



WYNIKI MECZÓW DO WYTYPOWANIA

wyniki końcowe łącznie z ewentualną dogrywką, bez rzutów karnych



Futsal: Wiara Lecha - Legia (25.01.)



Sparing: Legia Warszawa - Górnik Łęczna - 3x45 minut (25.01.)



przykładowe odpowiedzi:

Futsal: Wiara Lecha 3-3 Legia Warszawa

Legia 5-1 Górnik



Punktacja:

Punktacja za każdy mecz:

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy/remisu

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 4.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 1 bilet

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet

5. miejsce - 1 bilet

6. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń we sobotę, 25 stycznia o godz. 12:59:59.



Wyniki pierwszego konkursu