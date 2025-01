Konkurs II: Wygraj bilet na mecz z Koroną!

Piątek, 24 stycznia 2025 r. 18:29 Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania mamy 6 biletów na inauguracyjny mecz rundy wiosennej Legia Warszawa - Korona Kielce, który odbędzie się 2 lutego o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Co trzeba zrobić by wygrać bilet? Prawidłowo wytypować wyniki weekendowych spotkań drużyn Legii. Wejściówki na mecz Legia - Korona cały czas można nabywać na bilety.legia.com - zajętych jest już blisko 21 tysięcy miejsc. Zapraszamy!