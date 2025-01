Jagiellonia chce narzucić termin pucharowego meczu z Legią

Piątek, 24 stycznia 2025 r. 20:43 Woytek, źródło: jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok wystosowała pismo do Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wyznaczenia terminu ćwierćfinału Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Legią Warszawa. Mecz wstępnie został zaplanowany na (środę lub czwartek) 26-27 lutego. Białostoczanie wnioskują, by odbył się on w czwartek, jako argumentu podając "chęć zapewnienia obu drużynom równych szans na przygotowanie się do tego niezwykle ważnego spotkania".









Pismo Jagiellonii do PZPN:



W imieniu Klubu Jagiellonia Białystok zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu meczu ćwierćfinałowego o Puchar Polski z Legią Warszawa na czwartek 27 lutego 2025 roku. W związku z faktem, że dokładny termin tego spotkania nie został jeszcze podany, wnioskujemy o uwzględnienie naszej prośby przy jego ustalaniu.



Prośba ta wynika z chęci zapewnienia obu drużynom równych szans na przygotowanie się do tego niezwykle ważnego spotkania, którego stawką jest awans do półfinału Pucharu Polski. Pragniemy zwrócić uwagę, że w dwóch tygodniach poprzedzających ten mecz nasz klub rozegra dwumecz w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z zespołem TSC Bačka Topola. Są to kluczowe spotkania, zarówno z perspektywy Jagiellonii Białystok, jak i całej polskiej piłki nożnej, które wymagają od nas maksymalnego zaangażowania i intensywnego przygotowania.



Równocześnie podkreślamy, że Legia Warszawa jako zespół zakwalifikowany do pierwszej ósemki Ligi Konferencji Europy nie będzie w tym czasie rozgrywać innych spotkań poza ligowymi. Sytuacja ta stanowi znaczący handicap pod względem przygotowania do ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski. Ustanowienie terminu meczu na czwartek 27 lutego 2025 roku pozwoli Jagiellonii Białystok na lepszą regenerację po międzynarodowych oraz ligowych zmaganiach i umożliwi przygotowanie się do rywalizacji na najwyższym poziomie.



Naszą prośbę motywujemy również chęcią zapewnienia możliwie najlepszego widowiska sportowego. Oba zespoły zasługują na równą szansę w przygotowaniach, co wpłynie korzystnie na poziom spotkania i jego atrakcyjność zarówno dla kibiców, jak i całego środowiska piłkarskiego. Wyrównanie szans wpisuje się w zasady fair play, które leżą u podstaw rywalizacji sportowej, a ich strażnikiem w Polsce jest Polski Związek Piłki Nożnej.



Podkreślamy, że nigdy wcześniej jako klub nie występowaliśmy z podobną prośbą o zmianę lub wyznaczenie terminu meczu. Decyzja o przedłożeniu tego wniosku została podjęta w związku z niezwykłą sytuacją w kalendarzu rozgrywek, z jaką spotykamy się po raz pierwszy. Ufamy, że nasze argumenty spotkają się z Państwa zrozumieniem i pozytywnym rozpatrzeniem.



Z wyrazami szacunku,

Ziemowit Zbigniew Deptuła

Prezes Zarządu Jagiellonia Białystok



* * *



Terminy meczów obu drużyn przed i po Pucharze Polski:





Legia terminy Jagiellonia - 20.02. (CZ) FK TSC (dom, LK) Radomiak (wyjazd) 23.02. (ND) Cracovia (wyjazd) Jagiellonia (dom, PP) 26-27.02. (ŚR-CZ) Legia (wyjazd, PP) Śląsk (dom) 1-2.03. (SO-ND) GKS (dom) Liga Konferencji (wyjazd) 6.03. (CZ) ew. Liga Konferencji





* * *



Z nieoficjalnych informacji serwisu goal.pl wynika, że odbyły się nieformalne konsultacje w tej sprawie. PZPN sugeruje, by kluby dogadały się między sobą, a Legia jest na nie. "Z nieoficjalnych informacji wynika, że warszawski klub jako oficjalny powód odmowy podaje fakt, że we wspomniany czwartek na obiekcie Legii zaplanowana jest inna impreza komercyjna" - czytamy na goal.pl.



