Legia negocjuje transfer napastnika reprezentacji Słowacji

Sobota, 25 stycznia 2025 r. 13:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / X

Legia Warszawa nadal stara się dopiąć transfer napastnika przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Jak napisał na portalu x dziennikarz portugalskiego Sport TV - Sebastião Sousa Pinto - stołeczna drużyna negocjuje transfer 48-krotnego reprezentanta Słowacji, Roberta Bozenika.









- Legia Warszawa prowadzi negocjacje w sprawie podpisania kontraktu z Robertem Bozenikiem z Boavista FC. Portugalska drużyna jest skłonna przyjąć za jego transfer mniej niż 2 miliony euro. Bozenik czeka jednak na projekt z top 5 lig europejskich, a zainteresowanie jego usługami przejawiają również kluby z Serie A - możemy przeczytać w opublikowanym przez dziennikarza poście.



Bozenik jest wychowankiem MKS Żyliny, skąd w styczniu 2020 roku trafił za 4 miliony euro do Feyenoordu. W Holandii nie udało mu się przebić do składu, co było spowodowane również urazem stawu skokowego, więc był wypożyczany kolejno do Fortuny Düsseldorf oraz Boavisty FC. Wypożyczenie do portugalskiego klubu było na tyle udane, że zdecydował się on wykupić go na stałe za około 2.5 miliona euro, a w sezonie 2023/24 Bozenik został wybrany nawet najlepszym zawodnikiem roku. W obecnych rozgrywkach napastnik wystąpił w 19 meczach, grając w większości od deski do deski, zdobywając 2 bramki i 1 asystę. Łącznie w portugalskim zespole zagrał 80 razy, strzelając 17 goli i 4-krotnie asystując. Przez portal transfermarkt 25-latek wyceniany jest na 4 miliony euro, a jego kontrakt z Boavistą wygasa w czerwcu 2026 roku.



Od 2019 roku Bozenik jest również regularnym reprezentantem Słowacji. W kadrze wystąpił do tej pory w 48 meczach, w których zdobył 7 bramek i 4 asysty. Ze Słowacją uczestniczył m.in. w ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie zagrał we wszystkich 4 spotkaniach.